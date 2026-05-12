EU daje Oružanim snagama BiH 15 miliona eura

Vijeće je danas usvojilo mjeru pomoći u vrijednosti od 15 miliona eura u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći, sa ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka se nadovezuje na podršku koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine.

Nova mjera pomoći je usmjerena na jačanje interoperabilnost i operativne spremnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te mogućnost njihovog doprinosa operacijama i misijama Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije, te svim međunarodnim koalicijama.

Današnja odluka potvrđuje kontinuirani angažman sa Bosnom i Hercegovinom u oblasti sigurnosti i odbrane, te odražava potpunu usklađenost zemlje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U regionalnom kontekstu, Evropska unija i Bosna i Hercegovina kontinuirano potvrđuju svoju opredijeljenost za unapređenje saradnje u ovoj oblasti, uključujući i kroz učešće Bosne i Hercegovine u Balkanskim medicinskim snagama (Balkan Medical Task Force), regionalnoj inicijativi koja je takođe podržana putem Evropskog instrumenta mirovne pomoći.

Evropski instrument mirovne pomoći će osigurati Oružanim snagama Bosne i Hercegovine individualnu zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje i teretna vozila. Takođe će, po potrebi, osigurati prateće materijale i usluge, uključujući i operativnu obuku.

Kontekst i naredni koraci

Evropski instrument mirovne pomoći je uspostavljen u martu 2021. godine za finansiranje aktivnosti u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, s ciljem sprečavanja sukoba, očuvanja mira i jačanja međunarodne sigurnosti i stabilnosti. Konkretno, Evropski instrument mirovne pomoći omogućava Evropskoj uniji da finansira aktivnosti usmjerene na jačanje vojno-odbrambenih kapaciteta trećih država, te regionalnih i međunarodnih organizacija.