Izabrano novo stranačko rukovodstvo SBB-a

Mladi i referentni ljudi preuzeli organizaciju stranke

Održan sastanak. SBB

S. S.

prije 59 minuta

U Vogošći je održan konstituirajući sastanak Povjereništva Općinske organizacije SBB-Fahrudin Radončić Vogošća.

U radnom i entuzijastičnom ambijentu, dogovoreni su zadaci za naredni period.

Povjerenik KO, Denis Muminović, prisutne je informirao da je do sada formirana većina mjesnih odbora, kao i povjereništvo Foruma mladih i Foruma žena.

Za povjerenika Općinske organizacije izabran je Almedin Azemovic, magistar hortikulture.

Šef izbornog štaba je Safet Muftić, poslovni menadžer, koordinator Vehbija Bašić.

Povjerenik Foruma žena je postala Adila Musić, diplomirani kriminalista.

Povjerenik Foruma mladih je inžinjer logistike Dino Muftić.

Sastanku su prisustvovali i kantonalni stranački rukovodioci Faris Druškić i Mirvad Kurić, kao i Nermin Džindić, predsjednik Centralnog izbornog štaba SBB-a.

