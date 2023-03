Marfi: Nemamo namjeru da ukinemo RS

Majkl Marfi (Michael Murphy), američki ambasador u Bosni i Hercegovini, kazao je u intervjuu za "Nezavisne novine" da ne postoji nijedan razlog da građani RS, i bilo ko u BiH, imaju strah od SAD ili da imaju nepovjerenje prema SAD.

Napraviti razliku između vlasti i građana RS

Govoreći o imovini, Marfi je rekao da će zadnju riječ imati Parlamentarna skupština, te da RS u oba doma ima dobar pregovarački kapacitet.

Marfi je kazao kako je važno da se napravi razlika između onog što on zove agresivni neistiniti diskurs koji propagiraju pojedini predstavnici političke elite u RS u svojim medijima i mišljenja običnih građana RS.

- To su dvije potpuno različite stvari. Ja duboko poštujem građane Bosne i Hercegovine gdje god oni žive, i znam da su ljudi ovdje dovoljno mudri da bi mogli da sebi dozvole da upadnu u zamku nečega što je potpuno očigledno neistiniti diskurs i pokušaj manipulacije, bez obzira na to da li takve manipulacije dolazile od političara iz Banje Luke ili iz Sarajeva ili Mostara. Tako da vjerujem da je ono što vidimo u RS pokušaj da se stvori strah koji ide u korist onima koji takve informacije plasiraju u javnost. Oni koji to čine su sebični i skučeni – kazao je Marfi.

Pomaganje RS

Američki ambasador je istakao kako ne postoji nijedan razlog da građani RS, kao uostalom i bilo ko u BiH, imaju strah od SAD ili da imaju nepovjerenje prema SAD.

- Ja sam na prvoj press-konferenciji koju sam imao Banjoj Luci veoma jasno rekao da SAD nisu ovdje zato, niti da imaju plan da ukinu RS. Nismo sad, niti smo ikad, niti ćemo biti neprijatelji srpskog naroda gdje god da on živi. Isto govorim i javno i privatno. Ne bismo potrošili toliko vremena, energije i sredstava sve ove godine pomažući narodu RS da gradi infrastrukturu, da razvija poljoprivredu, turizam, da zemlju raščistimo od mina. Mogu da nabrajam do sutra čime smo sve pomagali narodu RS. Ako ste neprijatelj, valjda ne radite takve stvari. Ako ste neprijatelj RS, vjerovatno biste radili na tome da oduzmete građanima njihova prava, da skraćujete slobodu novinarima, da branite slobodu okupljanja, govora – kazao je Marfi.

Zakon o kleveti

Marfi se osvrnuo i na Zakon o kriminalizaciji klevete u RS.

- Prvo bih želio da snažno osudim napad na nevladine aktiviste u Banjoj Luci. To moram da kažem. Svaki građanin ima pravo da živi u miru i da ne bude izložen bilo kakvom nasilju. Bilo šta manje od toga potpuno je neprihvatljivo. Također bih želio da napomenem da su izjave nekih zvaničnika uoči tih napada stvorile okruženje koje izgleda da je dalo sugestije da bi tolerisalo, pa čak i ohrabrilo takve vrste aktivnosti. Iskreno, to je za svaku osudu. Oni koji su ta nedjela počinili moraju se suočiti s pravdom. To je obaveza vlasti u RS. Istina je da neke zemlje u EU imaju zakone o kriminalizacija klevete. Ali, postoje brojne razlike između onog u tim zemljama i onog u RS. Naprimjer, oni imaju tijela za zaštitu medija i nezavisno pravosuđe koje predstavlja branu zloupotrebama i štiti od zloupotreba zakona od političkih lidera. U RS to nije slučaj. U SAD nemamo zakon koji bi od nevladinih organizacija tražio da se kod vlasti registruju kao strani agenti. To tražimo od lobista. Ako ovi zakoni budu usvojeni, žrtve će biti obični građani čiji je jedini grijeh to što se ne slažu s njegovom politikom – naveo je Marfi u intervjuu za „Nezavisne“.