Cvijanović: Baš me briga za Šmitov odgovor

Predsjedavajauća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović odgovorila je na izjavu visokog predstavnika kristijana Šmita (Christian Schmidt) koju je dao jutros za BHRT.

Na pitanje da prokomentariše njegovu izjavu da će u slučaju da predsjedavajuća Predsjedništva BiH ospori njegov legitimitet, dobiti odgovor koji joj se neće dopasti, Cvijanović je odgovorila da je baš briga šta je njegov odgovor, jer su nju birali građani Republike Srpske i do mjesta člana Predsjedništva došla je na bazi njihovog ogromnog povjerenja.

"Uvrede i prijetnje"

- Ja ne vidim nikakvu draž u tome da razmjenjujem medijske poruke sa Kristijanom Šmitom. Ako se obraćam u Vijeću sigurnosti, onda to činim u kapacitetu i na osnovu mandata koji mi je dao narod na izborima. Njemu se očito ne sviđa moj demokratski kapacitet, niti što sam tu izabrana, ali mu to i dalje ne daje pravo ni da vrijeđa, ni da prijeti, a pogotovo da misli kako ovdašnjim političarima može zašiti usta i natjerati ih da se prave da je demokratsko ono što to nije - istakla je Cvijanović.

"Nejasna tvrdnja u vezi sa ruskim savjetnicima"

Ona je naglasila da joj je nejasna i ta neka njegova tvrdnja u vezi sa ruskim savjetnicima, te da je ne može ni komentarisati, dodavši da su njeni savjetnici svi redom građani Republike Srpske.

- On svoj legitimitet crpi ili ne crpi iz verifikacije u Vijeću sigurnosti, a ne iz toga šta ja mislim. A ja mislim da on nije iznad demokratski izabranih institucija i volje građana - rekla je Cvijanović.

Ona je dodala da je zaista nevjerovatna i ta njegova priča da parlament treba da nadograđuje jedan međunarodni ugovor, a to znači da ga mijenja.