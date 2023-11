Bunoza: Izvještaj Evropske komisije je pozitivan

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza je danas u Sarajevu izjavio novinarima kako smatra da je izvještaj Evropske unije pozitivan.



- Pažljivo sam analizirao vezano za Ministarstvo pravde, odnosno za zakone. Bila je određena primjedba vezano za izmjene i dopune Zakona o VSTV-u. Međutim, smatram da je ključ da se taj zakon provede u praksi. Vidjeli ste jučer da je VSTV napokon imenovao odjel za integritet, da se kreće s popunjavanjem tog odjela - kazao je Bunoza.

Ono što se očekuje od nas, naveo je on, je zakon o sudovima, odnosno zakon o sudu BiH. Najavio je da sljedeće sedmice ima sastanak s predstavnicima RS, „da usaglasimo konačno te stavove“.

- Zasad, koliko vidimo, sporno je i dalje sjedište, da li Istočno Sarajevo ili Banja Luka, da napravimo neki kompromis. U vezi kaznenih nadležnosti, isto tu pokušavamo da usaglasimo stavove, mislim da smo blizu. Također, još jedan reformski zakon koji ćemo uskoro 'izbaciti' jesu izmjene i dopune zakona o državnoj službi – kazao je ministar pravde BiH.

To je, dodao je on, također, bitan zakon kada govorimo o reformi javne uprave.

- To je ono na čemu radimo. Također, harmonizacija kaznenog zakonodavstva. Ono što je realno očekivati, da se riješi pitanje zakona o sudovima BiH, izmjene i dopune zakona o državnoj službi, ali isto tako i zakon koji se tiče sprečavanja sukoba interesa na nivou BiH. To je nešto realno, po mom mišljenju, i stvar je političke volje da se to riješi - kazao je Bunoza.