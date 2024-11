Prijava o premlaćivanju maloljetnika u Osmacima nije bila zavedena u policijski dnevnik

Na suđenju komandiru i policajcima policijske stanice Osmaci, koji su optuženi za grubo zlostavljanje i tjelesno povređivanje maloljetnika u avgustu prošle godine, svjedoci Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini ispričali su kako je dječak sa saslušanja vraćen s oteklinama i ožiljkom, te da se gušio, piše Detektor.

Juso Jusić, otac oštećenog, svjedočio je pred Osnovnim sudom u Zvorniku na suđenju komandiru policijske stanice Osmaci Dejanu Markoviću, policajcima Rajku Đuriću i Draganu Milutinoviću, te krim-inspektoru Novici Popoviću, optuženima za grubo zlostavljanje i tjelesno povređivanje maloljetnika.

On je ispričao da je sa svojim ocem Zijadom odvezao sina u policijsku stanicu, na poziv policije.

Jusić je na upit tužiteljice Sabine Huseinović kazao da nije boravio u prostoriji gdje je njegov maloljetni sin saslušavan, ali da je čuo kada je dječak govorio.

- Ja nisam bio u toj prostoriji, samo sam čuo kada govori: "Nemojte me, ja ne znam ništa o toj krađi" - kazao je Jusić.

Na upit advokata Miodraga Stojanovića, da li je njegov sin učestvovao ranije u nekim krađama, svjedok je odgovorio da nije. On je potvrdio da je policiji tražio da mu pomogne u vezi s problemima u kojima se nalazio njegov sin ranije.

Djed oštećenog, Zijad Jusić, rekao je da je dan prije događaja policija njemu rekla da s unukom dođe u policijsku stanicu, kako bi dječak dao izjavu. On je to, kako je rekao, i uradio, a u stanicu je odvezao unuka i sina Jusu, dok je on ostao ispred i čekao ih.

Žalio se da ga guši

- Ja sam se kasnije kombijem vratio kući. Nakon nekog vremena, policijsko vozilo je došlo pred kuću i izbacilo mog unuka kao cuku iz auta, a oni su pobjegli. Imao je otečene usne i plakao je. Potom smo otišli u Dom zdravlja na pregled, odakle smo kasnije otišli u UKC Tuzla. Od kuće su me tad zvali i kazali da je ponovo dolazila policija. Kasnije smo otišli u policijsku stanicu u Osmake, gdje smo prijavili slučaj - kazao je Jusić.

Svjedok je rekao da se dječak žalio “da ga guši“ te da je na vratu imao ožiljak od prsta.

Na upit Tužilaštva da li je imao neko problematično društvo, Jusić je odgovorio da je to bilo ranije.

- On je prihvatao sve što mu drugi kažu - kazao je svjedok.

Upitan da li je ranije njegov unuk imao problema sa zakonom, odgovorio je da je znao otići od kuće na nekoliko sati.

Mevlida Jusić je ispričala da je policija njoj rekla da unuk s ocem dođe u stanicu na saslušanje, što je ona i prenijela svom suprugu Zijadu.

- Nakon saslušanja doveden je pred kuću. Kada je izašao iz kola mislila sam da je dijete ubijeno. Pričao mi je kako ga je i u kolima u glavu udarao jedan policajac. Kasnije je opet dolazila policija i kazala da se Juso javi u policiju, ali nisu rekli kome - kazala je Jusić.

Na upit odbrane da li je njen sin Juso prijavljivao ranije svog maloljetnog sina policiji zbog nekih problema, Mevlida je rekla da se ne sjeća.

U optužnici se navodi da su četvorica policajaca 22. avgusta 2023. učestvovala u “neopravdanoj i prekomjernoj upotrebi fizičke sile” prema maloljetniku, a terete se za krivično djelo “povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja”.

Oni su maloljetnika u Osmacima ispitivali, kako je pročitano, bez prisustva roditelja, o tome ko je pljačkao kuće, a Marković ga je udario otvorenom pesnicom u lice, zatim ga zastrašivao oružjem, te udarao po vratu i ramenima.

Nikakva radnja

Za Popovića, Đurića i Milutinovića je navedeno da nisu poduzeli nikakvu radnju kako bi spriječili da Marković tuče maloljetnika. Đurić je maloljetniku, navodi se, tokom ispitivanja počeo lomiti prste na ruci “povlačeći mu jedan po jedan prst”, dok su ga Popović i Milutinović vozili u policijskom vozilu, a Milutinović ga je tom prilikom udarao u ruku i nogu, nakon čega su ga onesviještenog ostavili ispred kuće.

Na okolnosti istrage samog događaja svjedočio je i Mehdin Čivić, zaposlenik policijske stanice Osmaci, kojeg je tog dana komandir stanice Dejan Marković pozvao i rekao mu da ima slučaj premlaćivanja maloljetnika koji treba istražiti.

Komandiru je, kako je kazao, sugerisao da predmet prebace svojim nadređenim, ali je ipak dobio zadatak da to uradi. S optuženima Rajkom Đurićem i Draganom Milutinovićem je policijskim vozilom otišao pred kuću Jusića, a dok su se vozili tamo, pitao ih je šta se desilo, na što su mu, kako je rekao pred Sudom, odgovorili da “ne znaju ništa“.

- Tad smo došli pred kuću, na što mi je neka žena rekla da mali nije tu i da su ga otac i djed odvezli u UKC Tuzla. Potom sam se vratio u stanicu i obavijestio komandira o svemu. U dnevniku događaja nije bilo evidentirane prijave, na što sam komandiru skrenuo pažnju da treba obavijestiti Tužilaštvo i zavesti sve. On mi je rekao da to ne radimo i da je sve u fazi provjere - kazao je Čivić i dodao da su maloljetnik i njegov otac Juso ranije obrađivani u policiji. Nastavak suđenja zakazan je za 18. decembar.