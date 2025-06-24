Blagojević napao Šmita: On je kriminalac koji zloupotrebljava ustav

Bivši guverner američke savezne države Illinois Rod Blagojević rekao je u razgovoru za Srnu da će Republika Srpska biti jedna od glavnih tema njegovog eventualnog narednog susreta s predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump).

Blagojević je istakao da Republika Srpska stoji u centru interesa i svrhe tog sastanka. Iako nije precizirao kada i da li će do susreta doći, izrazio je uvjerenje da postoji ozbiljna mogućnost da se sastanak održi.

- Namjeravam da tražim taj sastanak. Da li vjerujem da će se dogoditi? Da. Međutim, SAD je velika zemlja i svijet je velik - izjavio je Blagojević u podkastu Srne.

On se nada da će nova američka administracija prepoznati da je Ured visokog predstavnika (OHR) nedemokratska institucija i moderna forma administrativnog kolonijalizma, koja je suprotna američkim vrijednostima.

Napad na Šmita

Posebno je oštar prema sadašnjem visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), kojeg je nazvao "kriminalcem koji zloupotrebljava Ustav i proglašava krivičnim djelima ono što nije kazneno djelo".

- Šmit krade narodu Republike Srpske pravo da slobodno izabere svog predsjednika i proglašava krivičnim djelima stvari koje u Ustavu i Dejtonskom sporazumu nisu predviđene kao krivična djela. Koji zakon ili član Ustava mu daje takva ovlaštenja - upitao je Blagojević.

On tvrdi da Šmidt djeluje bez legitimnih ovlaštenja i smatra ga agentom bivšeg američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija (Michael Murphy), kojeg je imenovala Bajdenova (Biden) administracija.

Blagojević je također naveo da postoje kandidati za novog ambasadora SAD u BiH i smatra da je imenovanje Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji dobar znak za Republiku Srpsku.

Ko je Rod Blagojević?

Podsjećamo, Rod Blagojević je rođen 1956. godine u Čikagu. Njegov otac Rade bio je oficir Jugoslavenske narodne armije, a u Americi je radio u jednoj od brojnih čeličana po kojima je savezna država Illinois poznata. Majka mu je rođena u Čikagu, a njeni roditelji emigrirali su iz Bosne i Hercegovine.

Prije ulaska u politiku tokom 1990-ih, Blagojević je radio kao advokat i bio pomoćnik državnog tužioca. Kao član Demokratske partije, bio je 40. guverner Illinoisa od 2003. do smjene 2009. godine.

Njegova karijera okončana je skandalom i hapšenjem 2008. godine, kada je optužen za korupciju i lažno svjedočenje.

Blagojević je bio i učesnik u Trampovom reality šou "The Celebrity Apprentice", gdje ga je Tramp "otpustio". Kasnije je postao blizak saveznik Donalda Trampa.

Danas Blagojević, koristeći retoriku sličnu Miloradu Dodiku, aktivno lobira za ukidanje sankcija i skidanje Dodika sa američke "crne liste", upravo u Trampovoj administraciji koja je u prvom mandatu sankcionirala Dodika.

Nedavno je slično lobiranje pokušano i dolaskom bivšeg gradonačelnika Njujorka i Trampovog advokata Rudolfa Đulijanija (Rudolph Giuliani), a ostaje nepoznato koliko će Blagojević za te usluge naplatiti.