U BiH danas oblačno, očekuju se pljuskovi s grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Tokom prije podneva sa zapada pristiže nestabilna zračna masa koja će uvjetovati pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno uz pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren do pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 37 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno i nešto sunčanije prije podne. Tokom dana, povećanjem oblačnosti može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepena.