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MOGUĆA JE I POJAVA GRADA

U BiH danas oblačno, očekuju se pljuskovi s grmljavinom

Vjetar umjeren do pojačan južnog i jugozapadnog smjera

U Sarajevu umjereno oblačno i nešto sunčanije prije podne. Anadolija

A. O.

7.7.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Tokom prije podneva sa zapada pristiže nestabilna zračna masa koja će uvjetovati pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno uz pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren do pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 37 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno i nešto sunčanije prije podne. Tokom dana, povećanjem oblačnosti može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# BIH
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