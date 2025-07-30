CIK BiH usvojio plan: U izborni proces uvode se specifične tehnologije

Na današnjoj sjednici, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku, kojom je napravila je važan iskorak ka modernizaciji izbornog procesa usvajanjem sveobuhvatnog plana za uvođenje specifičnih tehnologija koje će povećati transparentnost, sigurnost i efikasnost budućih izbora. Kako navode iz CIK-a, plan obuhvata sve faze izbornog ciklusa, od registracije birača do obrade rezultata, a poseban fokus stavljen je na tehničke i sigurnosne standarde, u skladu s evropskom praksom.

Odluka je donesena u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Odlukom visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, od 17. jula 2025. godine.

Studija izvodljivosti

Odlukom o realizaciji višegodišnjeg projekta definiše se proces uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces, određuju se tehnologije koje će se koristiti, novčana sredstva potrebna za realizaciju projekta, vremenski okvir, potrebne aktivnosti, način interresorne suradnje, mehanizam koordinacije u instituciji, način izvještavanja i druga pitanja neophodna za realizaciju projekta.

Cilj projekta je uvođenje specifičnih tehnologija i digitalizacije izbornih procesa identifikacije birača na biračkim mjestima i utvrđivanja rezultata izbora elektroničkim putem radi očuvanja, jačanja integriteta, efikasnosti i transparentnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kako je to utvrđeno u Studiji izvodljivosti uvođenja specifičnih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku o realizaciji višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini dostupnog na

https://www.izbori.ba/Documents/CIK/God-Izvjestaji/2025/ziop_pilot_projekata_i_studija_izvodljivosti-bos.pdf

Proces uvođenja specifičnih tehnologija u izborni proces podrazumijeva višegodišnji projekt kapitalnog ulaganja i digitalizacije izbornog procesa u periodu 2025-2028. godina, u skladu sa dinamikom utvrđenom Okvirnim operativnim planom kojeg je danas usvojila Centralna izborna komisija BiH.

Javna nabavka

Za potrebe realizacije projekta u 2025. godini planirana je javna nabavka uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i optičkih skenera za automatsko prebrojavanje glasačkih listića, kao i javna nabavka softverskih licenci za ove uređaje. Planiran je i razvoj sistema za upravljanje identitetom i izborima.

Za 2026. godinu planirane su sljedeće aktivnosti: osiguranje skladišta i prostora za konfiguraciju uređaja, javna nabavka papira i štampanje glasačkih listića, zapošljavanje osoblja za realizaciju projekta i provedbu izbora, edukacije i treninzi osoblja, edukacije birača, uspostava data centra hostinga, te drugi poslovi potrebni za realizaciju projekta utvrđeni posebnim odlukama Centralne izborne komisije BiH.

Evaluacija projekta i dogradnja sistema planirane su za 2027. godinu. O svim narednim aktivnostima Centralna izborna komisija BiH će blagovremeno informisati javnost.