Bošnjaci Stoca: Mi nismo krivi!

Na gradilištu budućeg harema u Stocu, na lokalitetu Poprati-Popržen u blizini Radimlje, koji se prostire na površini od 10 duluma, jučer nije bilo radova. Izgradnja zida je gotovo završena, a prema projektu preostalo je još da se uradi gasulhana s mokrim čvorom i prostorom za obavljanje dženaze, što će zavisiti od finansijskih sredstava, spremnosti izvođača radova, ali i ishoda drugostepenog postupka u Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Inspekcijski nadzor

Podsjetimo, Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Stolac je uložio žalbu nakon što je gradonačelnik Stjepan Bošković poništio građevinsku dozvolu. U MIZ-u vjeruju da će njihova žalba biti uvažena, pogotovo što je poništenju građevinske dozvole prethodio i inspekcijski nadzor nakon kojeg je utvrđeno da nema ništa sporno. U suprotnom, pokrenut će sudski proces, kako nam je to potvrdio predsjednik MIZ-a Stolac Orhan Tikveša.

- Sve i da nešto nije bilo uredu, mi za to nismo krivi. Osim toga, radi se o zemljištu za koje se nije izvršila promjena titulara. Dakle, mi smo harem dobili na korištenje, a na to posebno ukazujem u kontekstu dovođenja sa sličnim problematičnim situacijama. Ovo je, jednostavno, osnovna ljudska potreba i to se ne bi smjelo politizirati niti koristiti u dnevno-političke svrhe niti, dakle, porediti s nekim drugim slučajevima - rekao je Tikveša za „Avaz“. Podsjetimo, riječ je o državnom zemljištu.

Stotinu volontera

Premda je cijela priča u žižu javnosti došla tokom vikenda, kada se više od stotinu volontera priključilo firmi anagažovanoj za izvođenje radova, Tikveša je podsjetio na to da je gradnja zida praktično bila započeta prije ljeta.

Međutim, kako je rekao, zbog vremenskih uslova, odnosno ekstremnih temperatura zraka, radnici angažovane građevinske firme nisu mogli otpočeti planirane radove. Tikveša nam je potvrdio da iz Gradske administracije Stoca Medžlis niko nije službeno kontaktirao u vezi s novom lokacijom na nepristupačnom području Dragovilja prema Ljubinju, u blizini administrativne entitetske linije.

Neprihvatljiva lokacija

Nova lokacija je, inače, predviđena Prostornim planom za period 2024. - 2034., koji je nedavno usvojen preglasavanjem bošnjačkih vijećnika. Ta lokacija je za stolačke Bošnjake neprihvatljiva. Podsjetimo, više od deceniju i po traje priča u vezi s iznalaženjem nove lokacije za mezaristan u Stocu s obzirom na činjenicu da su postojeća dva premašila kapacitete.

Zbog godišnjih odmora u Ministarstvu građenja i prostornog uređena HNK žalba MIZ-a Stolac je na čekanju.