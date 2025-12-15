Mostar: Pronađeno beživotno tijelo muškarca

U Mostaru je jutros pronađeno beživotno tijelo muške osobe, a radi se o A. O. (39), potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je kazala Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, u PU Mostar je jutros u 8.20 sati prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta uočena muška osoba koja ne daje znakove života.

Na lice mjesta je odmah upućena patrola policije i ekipa Hitne pomoći Mostar čiji je ljekar konstatirao smrt.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj a više informacija bit će poznato naknadno.