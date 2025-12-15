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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Mostar: Pronađeno beživotno tijelo muškarca

Na lice mjesta je odmah upućena patrola policije i ekipa Hitne pomoći Mostar čiji je ljekar konstatirao smrt

Lučki most. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

15.12.2025

U Mostaru je jutros pronađeno beživotno tijelo muške osobe, a radi se o A. O. (39), potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je kazala Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, u PU Mostar je jutros u 8.20 sati prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta uočena muška osoba koja ne daje znakove života.

Na lice mjesta je odmah upućena patrola policije i ekipa Hitne pomoći Mostar čiji je ljekar konstatirao smrt.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj a više informacija bit će poznato naknadno.

# MUP HNK
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