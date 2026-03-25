Napad huligana kod Mostara: Jedna osoba privedena, policija ima indicije o još tri

Jedna osoba je privedena zbog jučerašnjeg napada u Bijelom Polju kod Mostara, kada su maskirani napadači palicama i bakljama oštetili vozilo, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova HNK Marijo Marić.

- Nakon informacija koje smo nastojali prikupiti u prvih nekoliko sati nakon događaja, došlo je do određenih pomaka u istrazi. Jedna osoba je pod kriminalističkom obradom i vrlo je vjerovatno da će biti lišena slobode - rekao je Marić.

On je dodao da policija raspolaže informacijama o identitetu još najmanje tri osobe koje su sudjelovale u incidentu.

- Izvršitelji su koristili taktičku varku te su pri izvršenju djela koristili registarske tablice ranije ukradenih vozila. Unatoč tome, operativnim radom utvrđeno je ko su vlasnici ovih vozila. Naše ekipe su trenutno na terenu i izuzimaju vozila radi provođenja istražnih radnji - dodao je Marić, prenosi Bljesak.info.

Ministar je naglasio da istragu otežava odbijanje saradnje oštećenih, odnosno pasivna nesaradnja u davanju bilo kakvih informacija koje bi mogle pomoći u istrazi.

Više timova uključeno je u nastavak istrage.

Na pitanje o mogućem obračunu navijačkih grupa kao motivu, uključujući Ultras i Red Army, Marić je potvrdio da je oštećena osoba član navijačke skupine, dok je za napadače rekao da je još prerano davati potvrdu o njihovoj pripadnosti.