Velika tragedija u Prijedoru: Preminuo osmogodišnjak, slučaj prijavljen policiji, naložena obdukcija

Osmogodišnji dječak je preminuo u bolnici ”Dr Mladen Stojanović” u Prijedoru, a cijeli slučaj prijavljen je istražnim organima, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Kako su saopštili iz prijedorske bolnice, dječak je 6. maja primljen na Odjeljenje pedijatrije JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor, ali je uprkos preduzetim naporima preminuo.

- Upućujemo izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog dječaka. Znajući da nikakve riječi ne mogu ublažiti bol porodice, u potpunosti se stavljamo na raspolaganje kako njima tako i istražnim organima u toku utvrđivanja okolnosti smrti dječaka i sprovođenja istražnih radnji od strane nadležnih organa – navode iz ove bolnice.

Kako dodaju, zbog digniteta porodice i poštovanja njihovog bola, do okončanja istražnih radnji koje se preduzimaju od strane istražnih organa, neće se oglašavati u javnosti po ovom pitanju niti iznositi detalje o ovom nemilom događaju.

- JZU Bolnica ”Dr Mladen Stojanović” Prijedor u punom kapacitetu nastavit će da sarađuje i bude na raspolaganje u svim nadležnim institucijama – zaključuje se u saopštenju.

Iz PU Prijedor potvrđeno je za Srpskainfo da im je slučaj prijavljen.

- O svemu je obaviješten dežurni tužilac. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti smrti – rečeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.