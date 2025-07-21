Policija u Visokom pronašla i oduzela opojnu drogu i municiju: Rasvijetljena teška krađa u kojoj je otuđen veći iznos novca

Postupajući po operativnom planu pojačanih aktivnosti, policijski službenici Policijske stanice Visoko su proteklih nekoliko dana provodili racije i pojačanu kontrolu lica u objektima i na javnim mjestima, sa ciljem pronalaska i oduzimanja predmeta iz krivičnih djela, oružja, opojnih sredstava i drugih nedozvoljenih predmeta, pronalaska izvršilaca krivičnih djela, kao i lica za kojim se traga.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, navedeno postupanje je rezultat analiza i procjena sačinjenih na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nakon čega su sačinjeni posebni planovi u kojim su konkretizovane aktivnosti u skladu sa raspoloživim operativnim operativnim saznanjima

- U tom kontekstu, vršene su racije i pregledi objekata, gdje je vršen detaljan pregled objekata, kao i pregled svih lica koja su zatečena u istim. Također su uspostavljeni kontrolni punktovi sa ciljem pojačanih kontrola u saobraćaju, na kojim je vršeno legitimisanje i detaljan pregled vozača i svih lica u vozilu, uključujući i preglede vozila.

Za uočene i dokumentovane prekršaje u saobraćaju su izdati prekršajni nalozi a također su 2 lica na području grada uočena u vršenju prekršaja uživanjem opojne droge na javnom mjestu i konzumiranjem alkoholnih pića na javnom mjestu a radi se o licima: H.S. i B.H., oba lica iz Visokog, kojim su uručeni prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona.

Zaustavljeno vozilo

U okviru aktivnosti na suzbijanju i preveniranju neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i otkrivanju i procesuiranju lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, policijski službenici Policijske stanice Visoko su dana 19.07.2025. godine, u 21,45 sati, u mjestu Arnautovići, zaustavili putničko motorno vozilo marke "Audi", kojim je upravljalo lice G.H., rođeno 1997. godine, iz Visokog. Izvršenim pregledom lica i vozila, policijski službenici su pronašli pet sadržaja opojne droge i digitalnu vagu za precizna mjerenja, nakon čega je lice lišeno slobode i sprovedeno u prostorije Policijske stanice Visoko.

U okviru zavedene kriminalističke obrade nad licem G.H., a postupajući po naredbi Općinskog suda u Visokom, policijski službenici su izvršili pretres stana u ulici Alije Izetbegovića, koji koristi navedeno lice. Naznačenim aktivnosti pronađeno je i oduzeto 180 grama biljne i praškaste materije koja svojim izgledom asocira na pojnu drogu, digitalna vaga za precizna mjerenja i određena količina bojeve municije. Sporna materija je oduzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će sa drugim predmetima biti korištena kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Otuđen novac

Također je bitno napomenuti da je u okviru zavedene akcije, jednim pojačanim operativnim radom na terenu uspješno rasvijetljena teška krađa izvršena provaljivanjem i nasilnim ulaskom u objekat kompanije "X-Express" u mjestu Arnautovići, Grad Visoko, kada je iz sefa otuđen novac u iznosu od 20.000,00 KM.

Brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika, u kratkom vremenskom roku locirano je i lišeno slobode lice M.N., državljanin Republike Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Teška krađa", iz člana 287. Krivičnog zakona FBiH. Nakon što je ispitano u svojstvu osumnjičenog i sprovedene kriminalističke obrade, lice M.N. je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Ova uspješna akcija policije u Visokom je rezultat pojačanog operativnog rada iniciranog sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ali i ostvarene kvalitetne saradnje i koordiniranog postupanja u okviru sprovedenih aktivnosti - navodi se u saopćenju.