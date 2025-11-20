Putin otkrio: Morao sam prenoćiti u bolnici

Ruski predsjednik Vladimir Putin neočekivano je otkrio da je nedavno obavio godišnji preventivni zdravstveni pregled.

- Hvala Bogu, sve je u redu - izjavio je Putin o rezultatima pregleda koji je trajao više od dva dana.

Prema agenciji Interfax, Putin je u srijedu posjetio izložbu na kojoj su predstavljene novosti u izvođenju brzih zdravstvenih pregleda, uključujući provjere ključnih organa. Predsjednik je pokazao interes za ovakav "munjeviti" pregled.

- Nedavno sam obavio svoj godišnji pregled. Trajao je dva i po dana i morao sam prenoćiti u bolnici. Hvala Bogu, sve je u redu - rekao je. „

- Bilo bi odlično obaviti takav pregled u samo minuti - dodao je.

„"zvrsne rezultate" potvrdio je i medicinski tim koji je brinuo o Putinu u bolnici. Iako nije objavio detalje pregleda, uvjerio je javnost da je "ispitivanje provedeno po najvišim medicinskim standardima".

S obzirom na sovjetsku praksu, kada su Rusi službeno znali vrlo malo o zdravstvenom stanju svojih lidera, pa čak i o njihovoj smrti sa zakašnjenjem, postavlja se pitanje koliko su informacije o Putinovom zdravlju pouzdane. Zdravlje šefa Kremlja već godinama je predmet spekulacija.

Stručnjaci iz cijelog svijeta posljednjih godina primijetili su razne sumnjive geste koje su povezivali s mogućim oboljenjima, od upala i neuroloških problema do raka.

"Izvrsne rezultate" pregleda najavio je tokom vikenda i američki predsjednik Donald Tramp, naglasivši da je pregled uključivao i snimanje magnetnom rezonancom.