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NEOČEKIVANO PRIZNANJE

Putin otkrio: Morao sam prenoćiti u bolnici

Ruski predsjednik je otkrio da je nedavno obavio godišnji preventivni zdravstveni pregled

Putin: Morao sam prenoćiti u bolnici. Platforma X

M. Až.

20.11.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin neočekivano je otkrio da je nedavno obavio godišnji preventivni zdravstveni pregled.

- Hvala Bogu, sve je u redu -  izjavio je Putin o rezultatima pregleda koji je trajao više od dva dana.

Prema agenciji Interfax, Putin je u srijedu posjetio izložbu na kojoj su predstavljene novosti u izvođenju brzih zdravstvenih pregleda, uključujući provjere ključnih organa. Predsjednik je pokazao interes za ovakav "munjeviti" pregled.

- Nedavno sam obavio svoj godišnji pregled. Trajao je dva i po dana i morao sam prenoćiti u bolnici. Hvala Bogu, sve je u redu - rekao je. „

- Bilo bi odlično obaviti takav pregled u samo minuti - dodao je.

„"zvrsne rezultate" potvrdio je i medicinski tim koji je brinuo o Putinu u bolnici. Iako nije objavio detalje pregleda, uvjerio je javnost da je "ispitivanje provedeno po najvišim medicinskim standardima".

S obzirom na sovjetsku praksu, kada su Rusi službeno znali vrlo malo o zdravstvenom stanju svojih lidera, pa čak i o njihovoj smrti sa zakašnjenjem, postavlja se pitanje koliko su informacije o Putinovom zdravlju pouzdane. Zdravlje šefa Kremlja već godinama je predmet spekulacija.

Stručnjaci iz cijelog svijeta posljednjih godina primijetili su razne sumnjive geste koje su povezivali s mogućim oboljenjima, od upala i neuroloških problema do raka.

"Izvrsne rezultate" pregleda najavio je tokom vikenda i američki predsjednik Donald Tramp, naglasivši da je pregled uključivao i snimanje magnetnom rezonancom.

- Ljekar je rekao da je to najbolji rezultat koji je ikada vidio u svojoj karijeri - izjavio je Tramp za Reuters.

- Nemam pojma šta sve analiziraju, ali šta god da su analizirali, analizirali su dobro i rekli su da sam imao najbolji rezultat koji su ikada vidjeli - dodao je američki predsjednik.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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