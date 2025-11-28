Američki ministar odbrane izdao naredbu: "Pobijte ih sve"

Američki zvaničnici kažu da je ministar odbrane Pete Hegset dao usmenu naredbu da se "ubiju svi" na brodu za koji se sumnja da krijumčari drogu tokom prvog napada, koji je pokrenula Trumpova administracija. Jedinica za specijalne namjene SEAL ispalila je projektil na brod kod Trinidada 2. septembra. Kada su dvojica muškaraca preživjela eksploziju i zadržala se za goruću olupinu, komandant Združenih specijalnih operacija navodno je naredio drugi napad kako bi ih "dokrajčio", slijedeći Hegsetovu direktivu, piše Washington Post.

Dok su se dvojica muškaraca držala za pogođeni, zapaljeni brod koji je ciljao SEAL-ov Tim 6, komandant Združenih specijalnih operacija slijedio je naredbu ministra rata, kako Tramp naziva ministra odbrane, da ne ostavi preživjele.

Što je duže američki avion za nadzor pratio brod, to su analitičari obavještajnih službi, koji su posmatrali iz komandnih centara, postajali sigurniji da 11 ljudi na brodu prevozi drogu.

Hegsetova naredba

Američki ministar odbrane Pete Hegseth dao je usmenu direktivu, kako Washington Post prenosi riječi dvije osobe koje su direktno upoznate s operacijom. "Naredba je bila da se svi ubiju", rekao je jedan od njih.

Raketa je eksplodirala s obale Trinidada, pogodivši brod i zapalivši požar od pramca do krme. Nekoliko minuta komandanti su gledali kako brod gori na snimku uživo s drona. Kako se dim razilazio, osjetili su trzaj: dva preživjela su se držala za tinjajuću olupinu.

Komandant specijalnih operacija, koji je nadgledao napad 2. septembra, prvi napad u ratu Trampove administracije protiv osumnjičenih trgovaca drogom, naredio je drugi udar kako bi se ispoštovale Hegsethove instrukcije, rekla su dva izvora upoznata sa situacijom. Dvojica muškaraca su raznesena u vodi.

Hegsetovo naređenje, koje ranije nije objavljeno, dodaje još jednu dimenziju kampanji protiv osumnjičenih trgovaca drogom.

Smrtonosna kampanja Pentagona

Neki sadašnji i bivši američki zvaničnici i stručnjaci za ratno pravo rekli su da je smrtonosna kampanja Pentagona, u kojoj je do danas ubijeno više od 80 ljudi, nezakonita i da bi mogla izložiti one koji su najdirektnije uključeni budućem krivičnom gonjenju.

Navodni trgovci drogom ne predstavljaju neposrednu prijetnju napada na Sjedinjene Države i nisu, kako je Trampova administracija pokušala argumentovati, u "oružanom sukobu" sa SAD-om, kažu zvaničnici i stručnjaci. Budući da ne postoji legitimni rat između dvije strane, ubijanje bilo kojeg od muškaraca u čamcima "ravno je ubistvu", rekao je Tod Hantli, bivši vojni advokat koji je sedam godina savjetovao snage za specijalne operacije na vrhuncu američke kampanje protiv terorizma, prenosi WP.

Čak i da su SAD u ratu s trgovcima ljudima, naredba da se ubiju svi putnici u čamcu, ako više nisu u stanju da se bore, "u suštini bi bila naredba da se ne pokaže milost, što bi bio ratni zločin", rekao je Huntley, sada direktor programa za nacionalno sigurnosno pravo u Georgetown Law.

Portparol Pentagona odbio da odgovori

Ovaj izvještaj se zasniva na intervjuima i iskazima sedam osoba koje su upoznate s napadom 2. septembra i cjelokupnom operacijom.

Glavni portparol Pentagona, Šon Parnel, odbio je da odgovori na pitanja o Hegsethovoj naredbi i drugim detaljima operacije, uključujući učešće Specijalnih operacija.

- Cijela ova naracija je potpuno lažna. Tekuće operacije za demontiranje narkoterorizma i zaštitu domovine od smrtonosnih droga bile su ogroman uspjeh - rekao je u saopštenju.

Elitna antiteroristička grupa SEAL Team 6 predvodila je napad, prema riječima četiri osobe direktno upoznate sa slučajem, koje su govorile pod uslovom anonimnosti zbog tekućih osjetljivih operacija.

Komandant koji je nadgledao operaciju iz Fort Bragga u Sjevernoj Karolini, admiral Frank M. Bredli, rekao je ljudima na sigurnoj konferencijskoj vezi da su preživjeli "i dalje legitimne mete" jer teoretski "mogu pozvati druge trgovce ljudima da ih vrate i preuzmu njihov teret", prema riječima dvije osobe. Naredio je drugi napad kako bi ispunio Hegsetovu direktivu da svi moraju biti ubijeni.

Redigovani snimak drona

Kasnije tog dana, predsjednik Donald Tramp objavio je redigovani 29-sekundni video nadzornog drona koji prikazuje napad. Video ne uključuje nikakve snimke naknadnog napada na preživjele.

U sedmicama nakon tog napada, Trampova administracija obavijestila je Kongres da se SAD nalaze u "nemeđunarodnom oružanom sukobu" s "označenim terorističkim organizacijama", što je potkrijepila i izjava Ureda za pravno savjetovanje Ministarstva pravde u kojoj se tvrdi da, budući da su SAD u oružanom sukobu, osoblje koje učestvuje u vojnim napadima i koje slijedi naređenja u skladu sa zakonima ratovanja neće biti krivično gonjeno.