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PORUKA TRAMPU I PUTINU

Merc: Nećemo dozvoliti nametnuti mir u Ukrajini

Mi slijedimo jasnu liniju – nema nikakve odluke o Ukrajini bez Ukrajine, niti ikakvog slabljenja ili podjele Evropske unije i NATO-a, rekao je

Merc: Nećemo dozvoliti nametnuti mir. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

1.12.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u ponedjeljak da će se evropske države usprotiviti svakom pokušaju nametanja rješenja Ukrajini, uoči planiranog susreta američkog izaslanika predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Mi slijedimo jasnu liniju – nema nikakve odluke o Ukrajini bez Ukrajine, niti ikakvog slabljenja ili podjele Evropske unije i NATO-a - rekao je njemački kancelar nakon razgovora sa svojim ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama.

Ovaj multilateralni kontakt održan je istog dana kada je Merc u Berlinu ugostio poljskog premijera Donalda Tuska, dok je francuski predsjednik Emanuel Makron u Parizu primio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Dvojica dužnosnika prethodno su razgovarala s američkim izaslanikom Donalda Trampa, Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim, objavila je Elizejska palača.

# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# EU
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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