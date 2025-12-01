Merc: Nećemo dozvoliti nametnuti mir u Ukrajini

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u ponedjeljak da će se evropske države usprotiviti svakom pokušaju nametanja rješenja Ukrajini, uoči planiranog susreta američkog izaslanika predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Mi slijedimo jasnu liniju – nema nikakve odluke o Ukrajini bez Ukrajine, niti ikakvog slabljenja ili podjele Evropske unije i NATO-a - rekao je njemački kancelar nakon razgovora sa svojim ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama.

Ovaj multilateralni kontakt održan je istog dana kada je Merc u Berlinu ugostio poljskog premijera Donalda Tuska, dok je francuski predsjednik Emanuel Makron u Parizu primio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.