Putin prvi put nakon sastanka: "Za tango je potrebno dvoje"

Nakon sastanka s američkom delegacijom u Moskvi, Vladimir Putin je prvi put javno komentirao sastanak.

U razgovoru za India Today uoči posjete Indiji, Putin se osvrnuo na pregovore sa članovima američke delegacije Džaredom Kušnerom (Jared Kushner) i Stivom Vitkofom (Steve Witkoff), a njihov sastanak opisao je kao neophodan.

- Sastanak je trajao pet sati, ali je bio neophodan. To je trajalo dugo jer je bilo potrebno proći kroz svaku tačku mirovnog prijedloga - poručio je Putin.

Rekao je i kako je svaka tačka sporazuma analizirana kroz sve detalje.

- Sjedinjene Američke Države su preuzele tešku misiju rješavanja sukoba u Ukrajini. Njihov prijedlog zasnovan je na pregovorima koje smo imali na samitu na Aljasci. Svaka rečenica je detaljno razmotrena. Imamo četiri dokumenta koja smo napravili iz mirovnog plana koji sadrži 27 tačaka - pojasnio je ruski predsjednik.

Podsjetimo, nešto ranije rezultate sastanka u Moskvi komentirao je i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) koji je rekao kako Putin želi mir.

- Šta će izaći iz tog sastanka, ne mogu da vam kažem, jer je za tango potrebno dvoje - rekao je Tramp.