Aleksandar Lukašenko oboren na utakmici

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Bjelorusije i tima Brestske oblasti, koja je danas održana u Minsku i završila neriješenim rezultatom 5-5.
LIDER BJELORUSIJE
OBJAVLJEN SNIMAK
Predsjednik Bjelorusije oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Bjelorusije i tima Brestske oblasti
Aleksandar Lukašenko. AP
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Bjelorusije i tima Brestske oblasti, koja je danas održana u Minsku i završila neriješenim rezultatom 5-5.
Na snimku se vidi kako igrač predsjedničkog tima, broj 68, bivši bjeloruski hokejaški reprezentativac Jaroslav Čupris, slučajno udara Lukašenka u leđa, izazivajući njegov pad, prenosi Izvetsija.
Čupris je odmah pomogao bjeloruskom predsjedniku da ustane.
Utakmica je odigrana u Olimpijskoj areni u Minsku.
Podsjećamo, Lukašenko i predsjednik Rusije Vladimir Putin su 2021. godine igrali hokej nakon susreta. Utakmica je održana u ledenoj areni Dečje u Strelni, u Sankt Peterburgu.
Majstori hokeja, uglavnom bivši šampioni, također su bili pozvani da učestvuju.
Putin i Lukašenko igrali su za "Bijeli" tim protiv "Crvenog" tima.
"Bijeli" tim je pobijedio rezultatom 18-7, Putin je postigao sedam golova, a Lukašenko dva.