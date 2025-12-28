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OBJAVLJEN SNIMAK

Aleksandar Lukašenko oboren na utakmici

Predsjednik Bjelorusije oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Bjelorusije i tima Brestske oblasti

Aleksandar Lukašenko. AP

M. Až.

28.12.2025

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Bjelorusije i tima Brestske oblasti, koja je danas održana u Minsku i završila neriješenim rezultatom 5-5.

Na snimku se vidi kako igrač predsjedničkog tima, broj 68, bivši bjeloruski hokejaški reprezentativac Jaroslav Čupris, slučajno udara Lukašenka u leđa, izazivajući njegov pad, prenosi Izvetsija.

Čupris je odmah pomogao bjeloruskom predsjedniku da ustane.

Utakmica je odigrana u Olimpijskoj areni u Minsku.

Podsjećamo, Lukašenko i predsjednik Rusije Vladimir Putin su 2021. godine igrali hokej nakon susreta. Utakmica je održana u ledenoj areni Dečje u Strelni, u Sankt Peterburgu.

Majstori hokeja, uglavnom bivši šampioni, također su bili pozvani da učestvuju.

Putin i Lukašenko igrali su za "Bijeli" tim protiv "Crvenog" tima.

"Bijeli" tim je pobijedio rezultatom 18-7, Putin je postigao sedam golova, a Lukašenko dva.

# ALEKSANDAR LUKAŠENKO
# HOKEJ
# BJELORUSIJA
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