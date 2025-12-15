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BJELORUSKI LIDER

Lukašenko poručio: Maduro može doći u Bjelorusiju ako napusti dužnost

Američki predsjednik Donald Tramp dao je naslutiti da bi Vašington uskoro mogao razmotriti i kopnene vojne operacije u Venecueli

Maduro i Lukašenko. AP

M. Až.

15.12.2025

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro dobrodošao u Bjelorusiju ukoliko napusti dužnost, ali je naveo da o toj mogućnosti s Madurom nije razgovarao. Izjava je objavljena u intervjuu za američki kanal Newsmax, koji je u ponedjeljak prenio Telegram kanal povezan s Lukašenkovom administracijom.

U međuvremenu je došlo do porasta napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i vlade Venecuele. SAD je rasporedio vojne snage u južnim Karibima i izvodio operacije protiv brodova za koje tvrdi da prevoze narkotike.

Američki predsjednik Donald Tramp dao je naslutiti da bi Vašington uskoro mogao razmotriti i kopnene vojne operacije u Venecueli.

Venecuelanska vlada tvrdi da Sjedinjene Američke Države teže promjeni režima kako bi stekle kontrolu nad velikim naftnim rezervama te zemlje.

Pritisak SAD-a je, prema dostupnim podacima, gotovo paralizirao izvoz venecuelanske nafte od prošle sedmice. Iz zemlje su isplovljavali samo tankeri koje je unajmila kompanija Chevron, prevozeći sirovu naftu u SAD uz prethodno odobrenje Vašingtona.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# ALEKSANDAR LUKAŠENKO
# BJELORUSIJA
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