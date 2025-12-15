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MARIJA KORINA MAČADO

Dobitnica Nobelove nagrade za mir povrijeđena pri bijegu iz Venecuele u Norvešku

Mačado je u Norvešku krenula uprkos višedecenijskoj zabrani putovanja koju su joj nametnule vlasti u Venecueli

Marija Korina Mačado. AP

M. Až.

15.12.2025

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado (Maria Corina Machado) zadobila je povredu pršljena tokom bijega iz Venecuele, dok je prošle sedmice malim brodom pokušavala stići do Norveške kako bi preuzela nagradu, potvrdio je njen glasnogovornik, navodeći informacije norveških medija.

Mačado je u Norvešku krenula uprkos višedecenijskoj zabrani putovanja koju su joj nametnule vlasti u Venecueli, kao i nakon više od godinu dana provedenih u skrivanju. Ipak, zbog povrede nije uspjela prisustvovati zvaničnoj ceremoniji dodjele Nobelove nagrade održanoj u srijedu u Oslu.

Ljekari koji su je pregledali po dolasku u Oslo dijagnosticirali su joj prijelom pršljena, objavio je norveški dnevni list Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore. Kako navodi taj list, povredu je zadobila tokom plovidbe u izuzetno lošim vremenskim uslovima.

Glasnogovornik laureatkinje rekao je za Reuters da su navodi Aftenpostena tačni, ali nije želio iznositi dodatne detalje o njenom zdravstvenom stanju.

Prema informacijama Reutersa, Mačado je početkom prošle sedmice napustila Venecuelu i brodom stigla na karipsko ostrvo Kurasao, odakle je privatnim avionom, preko Sjedinjenih Američkih Država, otputovala u Norvešku.

Mačado je ranije poručila da se planira vratiti u Venecuelu te da joj je cilj ostvariti mirnu tranziciju vlasti od aktuelnog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).

# NORVEŠKA
# VENECUELA
# MARIA CORINA MACHADO
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