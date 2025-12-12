Pritisak na Madura se nastavlja: Sankcionisani članovi porodice i još šest brodova

SAD su proširile listu sankcionisanih subjekata, pa je tako pod mjerama završilo još šest brodova za koje Vašington tvrdi da prevoze venecuelansku naftu. Ovaj potez uslijedio je samo dan nakon što je u blizini venecuelanske obale zaplijenjen jedan tanker. Pored toga, sankcije su zahvatile i pojedine članove porodice predsjednika Nicolasa Madura, kao i kompanije povezane s njima, a sve u okviru američkog stava da Maduro u zemlji vodi „nelegitiman režim“. Glasnogovornica Bijele kuće Karolin Livit (Karoline Leavitt) rekla je novinarima da je zaplijenjeni brod, nazvan Skipper, bio umiješan u "nedozvoljeni prijevoz nafte" i da će biti prevezen u američku luku.

Sve ovo označava oštru eskalaciju američke kampanje pritiska protiv Madura, u kojoj su desetine ljudi poginule u napadima na brodove za koje se tvrdi da su prevozili drogu iz Venecuele. Posljednjih mjeseci američki ratni brodovi se kreću u regiju. Trampova administracija optužila je Venecuelu za usmjeravanje narkotika u SAD. Venecuela, dom nekih od najvećih dokazanih svjetskih rezervi nafte, zauzvrat je optužila Vašington da pokušava ukrasti njene resurse. Maduro se u srijedu zakleo da Venecuela nikada neće postati "naftna kolonija". Međutim, glasnogovornica Bijele kuće rekao je novinarima u četvrtak da su SAD posvećene i "zaustavljanju protoka ilegalnih droga" u zemlju i sprovođenju sankcija. Nije htjela odgovoriti na pitanje da li SAD planiraju zaplijeniti još brodova koji prevoze venecuelansku naftu. - Nećemo stajati skrštenih ruku i gledati kako sankcionisani brodovi plove morima s naftom s crnog tržišta, čiji će prihod podsticati narkoterorizam odmetnutih i nelegitimnih režima širom svijeta - rekao je Livit.