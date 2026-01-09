Video / Agent ICE-a koji je ubio ženu sve snimao mobitelom

Objavljen je snimak koja pruža uvid u trenutke koji su prethodili pucnjavi u Mineapolisu, u kojoj je agent Imigracijske i carinske službe (ICE) Džonatan Ros (Jonathan Ross) usmrtio Rene Gud (Renee Good). Videozapis je, kako je potvrdio zvaničnik Ministarstva domovinske sigurnosti, snimio sam agent Ros svojim mobilnim telefonom, objavio je CNN. Snimak, koji je prvobitno pribavio konzervativni medij Alpha News iz Minesote, a potom i CNN, izazvao je snažne političke reakcije. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej-Di Vens (J.D. Vance) podijelio ga je na društvenoj mreži X, tvrdeći da pokazuje kako je život agenta bio ugrožen.

- Pogledajte ovo, koliko god teško bilo. Mnogima od vas je rečeno da ovog službenika zakona nije udario automobil, da nije bio uznemiravan i da je ubio nevinu ženu. Stvarnost je da mu je život bio ugrožen i da je pucao u samoodbrani - poručio je Vens. Što prikazuje snimak? Snimak počinje scenom u kojoj se Ros nalazi ispred vozila kojim je upravljala Gud. Njen tamnocrveni SUV zaustavljen je poprijeko na sredini ulice i blokira saobraćaj. Agent bez riječi prilazi vozačevoj strani automobila.

Kroz spušteni prozor vidi se Gud kako gleda direktno u agenta i govori: "U redu je, čovječe. Nisam ljuta na tebe." Zatim dodaje: "Pokaži lice." Ros ne odgovara, a u odrazu stakla vidi se kako drži podignut mobilni telefon i nastavlja snimati. Dok Ros obilazi vozilo, prilazi mu suvozačica koja je ranije izašla iz automobila. - Ne mijenjamo tablice svako jutro, samo da znate. Ovo će biti ista tablica kada kasnije dođete razgovarati s nama - govori mu, držeći telefon ispred njegovog lica.

- Hoćeš li nas napasti? Hoćeš li nas napasti? Kažem ti, idi po ručak, veliki dečko - dobacuje mu suvozačica prije nego što pokuša ponovo ući u vozilo, ali su vrata zaključana. U tom trenutku čuje se drugi policajac kako vozačici naređuje: "Izađi iz j**enog automobila." Trenutak pucnjave Gud potom automobil vozi unazad, okreće volan udesno, dalje od mjesta gdje stoji policajac, a zatim naglo kreće naprijed. Ros uzvikuje "opa", nakon čega se čuju tri pucnja. Snimak ne pokazuje da li je SUV udario agenta, jer se kamera u tom trenutku naglo podiže prema nebu. Međutim, raniji video koji je snimio prolaznik sugerira da je do kontakta vjerovatno došlo u trenutku kada se vozilo kretalo naprijed.

Sama pucnjava nije vidljiva, ali se jasno čuju tri hica dok se telefon u Rosovoj ruci trese. Kamera se zatim okreće prema kući iza njega, a potom snima SUV kako velikom brzinom nastavlja niz ulicu. U pozadini se čuje glas koji izgovara psovku. Na kraju snimka čuje se zvuk sudara, kada se vozilo zabija u parkirani automobil, a kamera pada prema tlu. Gradonačelnik optužuje vlasti Gradski zvaničnici Minneapolisa optužili su savezne vlasti za zataškavanje okolnosti ubistva. Gradonačelnik Džejkob Frej (Jacob Frey) oštro je kritizirao odgovor administracije Donalda Trampa (Donald Trump) i zatražio da se u istragu, pored FBI-a, uključe i državni istražitelji, piše The Guardian. Na konferenciji za novinare, održanoj dva dana nakon što je Rena Nikol Gud ubijena u svom automobilu, Frei je osudio isključivanje državnih institucija iz istrage. "Ovo nije vrijeme za skrivanje činjenica", rekao je Frei, osvrćući se na odluku FBI-a da preuzme potpunu kontrolu nad istragom. "Ako nemate šta skrivati, onda to nemojte ni skrivati."

Gradonačelnik je naveo da su visoki zvaničnici administracije, uključujući Trampa, potpredsjednika Vensa i Kristi Noem, sekretarku Ministarstva domovinske sigurnosti, bez ikakvih dokaza žrtvu odmah označili kao "domaćeg teroristu". - Žrtvu nazivaju domaćim teroristom. Postupke uključenog agenta predstavljaju kao neku vrstu odbrane. Znamo da su već unaprijed odredili tok velikog dijela istrage - rekao je Frej. Sporna istraga Napetosti u gradu dodatno su porasle zbog straha od ponavljanja nasilnih protesta iz 2020. godine, nakon ubistva Džordža Flojda (George Floyd), koje se dogodilo svega oko kilometar i po od mjesta gdje je stradala Gud. Političke posljedice njene smrti i dalje se produbljuju, a New York Times je objavio da se u Minneapolis upućuje još 100 saveznih agenata.