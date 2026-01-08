Gradonačelnik Mineapolisa nakon ubistva žene poručio Trampovim agentima: "Odj**ite iz grada"

Gradonačelnik Minneapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) imao je oštar i direktan odgovor za federalne službenike za imigraciju nakon što je službenik Agencije za imigracije (ICE) u srijedu upucao i ubio 37-godišnju ženu.

Tokom konferencije za medije, Frej je rekao agentima ICE-a da "odj**u iz Minneapolisa".

- Ne želimo vas ovdje. Vaš navodni razlog za boravak u ovom gradu je da stvorite neku vrstu sigurnosti, a vi radite upravo suprotno - dodao je Frej.

Pucnjava koja se dogodila na stambenoj ulici u južnom dijelu Mineapolisa u srijedu ujutro završila je s ubistvom 37-godišnje žene.

Američki zvaničnik je identificirao ženu kao Rene Gud (Renee Good), a prema riječima američke senatorke Tine Smith, ona je bila državljanka SAD-a. Gradonačelnik i gradske vlasti rekli su da je bila legalni posmatrač federalnih aktivnosti u gradu i da nije bila meta hapšenja povezane s ICE-om.

Portparol Ministarstva za domovinsku sigurnost (DHS), Triša Meklohin (Tricia McLaughlin), opisala je pucnjavu kao čin samoobrane i tvrdila da je žena pokušala pregaziti službenike zakonodavstva u području gdje su ranije bili sukobi s demonstrantima. Ministrica za domovinsku sigurnost, Kristi Noem, opisala je radnje vozačice kao čin domaćeg terorizma.

"Žena koja je vozila automobil bila je veoma nerazumna, ometala je i pružala otpor, a zatim je nasilno, namjerno i okrutno pregazila ICE službenika", napisao je predsjednik SAD-a Donald Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Videosnimci incidenta ne pokazuju da je bilo koji službenik "pregažen". Nekoliko službenika je okružilo vozilo i naredilo vozačici da izađe prije nego što je ona pokušala da se odveze, što je dovelo do pucnjave.