Tramp o ubistvima Amerikanaca u Mineapolisu: Žrtve nisu bili anđeli

Niko ne može biti sretan, pa tako ni ICE. Ali uvijek ću biti uz naše sjajne ljude iz redarstvenih snaga, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

5.2.2026

Donald Tramp izjavio je da su ubistva Rene Gud i Aleksa Pretija u Mineapolisu tragični događaji koji se "nisu smjeli dogoditi", ali je istovremeno poručio da žrtve pucnjave u kojoj su učestvovali agenti imigracijske službe (ICE) "nisu bili anđeli".

U intervjuu za NBC News, Tramp je rekao da se niko zbog tih događaja ne osjeća gore od samih agenata koji su bili uključeni u incident.

- On nije bio anđeo, a ni ona nije bila anđeo - rekao je Tramp.

- Ipak, nisam sretan zbog onoga što se tamo dogodilo. Niko ne može biti sretan, pa tako ni ICE. Ali uvijek ću biti uz naše sjajne ljude iz redarstvenih snaga - dodao je.

- Moramo ih podržati. Ako ih ne podržimo, nemamo državu.

Ove izjave dolaze u trenutku kada je Tom Homan, povjerenik Bijele kuće za granicu, najavio povlačenje 700 saveznih agenata iz Minesote. Sam Tramp je u istom intervjuu dao naslutiti mogućnost primjene "blažeg pristupa" u provođenju svoje agresivne imigracijske politike.

S druge strane, lider manjine u američkom Senatu, Čak Šumer, smatra da povlačenje 700 agenata nije dovoljno.

- Zloupotrebe ICE-a daleko nadilaze ono što dospije u medije. Stanovnici se boje ići u škole, u prodavnice, čak i izaći van. Agenti patroliraju ulicama kao da se radi o vojnoj operaciji. Cijeli ICE mora odmah napustiti Mineapolis - rekao je Šumer. 

