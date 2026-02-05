Tramp o ubistvima Amerikanaca u Mineapolisu: Žrtve nisu bili anđeli

Donald Tramp izjavio je da su ubistva Rene Gud i Aleksa Pretija u Mineapolisu tragični događaji koji se "nisu smjeli dogoditi", ali je istovremeno poručio da žrtve pucnjave u kojoj su učestvovali agenti imigracijske službe (ICE) "nisu bili anđeli". U intervjuu za NBC News, Tramp je rekao da se niko zbog tih događaja ne osjeća gore od samih agenata koji su bili uključeni u incident.

- On nije bio anđeo, a ni ona nije bila anđeo - rekao je Tramp. - Ipak, nisam sretan zbog onoga što se tamo dogodilo. Niko ne može biti sretan, pa tako ni ICE. Ali uvijek ću biti uz naše sjajne ljude iz redarstvenih snaga - dodao je. - Moramo ih podržati. Ako ih ne podržimo, nemamo državu. Ove izjave dolaze u trenutku kada je Tom Homan, povjerenik Bijele kuće za granicu, najavio povlačenje 700 saveznih agenata iz Minesote. Sam Tramp je u istom intervjuu dao naslutiti mogućnost primjene "blažeg pristupa" u provođenju svoje agresivne imigracijske politike.