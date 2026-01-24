Tramp o pucnjavi u Mineapolisu: "Ovo je pištolj napadača, pustite naše ICE domoljube da rade posao"

Šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara (Brian O'Hara) saopćio je da je u incidentu ubijen 37-godišnji bijelac, stanovnik Mineapolisa i državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Iz Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a (DHS) naveli su da preliminarne informacije ukazuju na to da je muškarac kod sebe imao vatreno oružje s dva spremnika municije.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se povodom pucnjave u Mineapolisu, u kojoj su savezni agenti američke imigracijske službe ICE tokom intervencije usmrtili muškarca.

U nastavku objave američki predsjednik tvrdi da mnogim policajcima nije bilo dopušteno da rade svoj posao, zbog čega su se pripadnici ICE-a, kako navodi, morali sami štititi.

- Ovo je pištolj napadača, napunjen, s još dva puna spremnika, spreman za upotrebu. O čemu se ovdje uopće radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno da štite službenike ICE-a? Jesu li ih gradonačelnik i guverner povukli - napisao je Tramp.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju za koju tvrdi da prikazuje pištolj muškarca koji je ubijen tokom intervencije.

- Navodi se da policiji nije bilo dozvoljeno da obavlja svoj posao i da je ICE morao sam da se brani, što nije nimalo lako. Zašto Ilhan Omar ima 34 miliona dolara na svom računu? I gdje su deseci milijardi dolara koji su ukradeni iz nekada velike savezne države Minesote? - zapitao se Tramp.

Dodao je da su, prema njegovim tvrdnjama, u Minesoti otkrivene ogromne finansijske prevare povezane s federalnim programima, uz istovremeno dopuštanje ilegalnim kriminalcima da se infiltriraju u saveznu državu.

- Tamo smo zbog goleme finansijske prevare, s milijardama dolara koje nedostaju, i ilegalnih kriminalaca kojima je dopušten ulazak kroz politiku otvorenih granica demokrata. Želimo taj novac nazad i želimo ga odmah", poručio je Tramp.

Optužio lokalne političare

U drugom dijelu objave Tramp je optužio lokalne političke lidere da, kako tvrdi, podstiču nemire.

- Prevaranti koji su ukrali novac završit će u zatvoru, tamo gdje im je mjesto. Ovo se ni po čemu ne razlikuje od velike pljačke banke. Veliki dio onoga čemu danas svjedočite zapravo je zataškavanje te krađe i prevare. Gradonačelnik i guverner podstiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i bahatom retorikom. Ti samodopadni politički diletanti trebali bi tražiti milijarde dolara koje su ukradene građanima Minesote i Sjedinjenih Američkih Država - naveo je.

Branio ICE

Na kraju poruke Tramp je ponovo stao u odbranu imigracijske službe ICE.

- Pustite naše ICE domoljube da rade svoj posao. U Minesoti je uhapšeno i uklonjeno 12.000 ilegalnih kriminalaca, mnogi od njih nasilni. Da su još tamo, vidjeli biste nešto daleko gore od onoga čemu danas svjedočite - zaključio je Tramp.

Američki predsjednik u svojim objavama referirao se i na niz afera povezanih s prevarama u federalnim programima koje posljednjih godina potresaju Minesotu. Tužioci tvrde da bi savezni budžet zbog tih prevara mogao biti oštećen za više milijardi dolara.