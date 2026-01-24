Tramp o pucnjavi u Mineapolisu: "Ovo je pištolj napadača, pustite naše ICE domoljube da rade posao"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se povodom pucnjave u Mineapolisu, u kojoj su savezni agenti američke imigracijske službe ICE tokom intervencije usmrtili muškarca.
Šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara (Brian O'Hara) saopćio je da je u incidentu ubijen 37-godišnji bijelac, stanovnik Mineapolisa i državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Iz Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a (DHS) naveli su da preliminarne informacije ukazuju na to da je muškarac kod sebe imao vatreno oružje s dva spremnika municije.
Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju za koju tvrdi da prikazuje pištolj muškarca koji je ubijen tokom intervencije.
- Ovo je pištolj napadača, napunjen, s još dva puna spremnika, spreman za upotrebu. O čemu se ovdje uopće radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno da štite službenike ICE-a? Jesu li ih gradonačelnik i guverner povukli - napisao je Tramp.
U nastavku objave američki predsjednik tvrdi da mnogim policajcima nije bilo dopušteno da rade svoj posao, zbog čega su se pripadnici ICE-a, kako navodi, morali sami štititi.
- Navodi se da policiji nije bilo dozvoljeno da obavlja svoj posao i da je ICE morao sam da se brani, što nije nimalo lako. Zašto Ilhan Omar ima 34 miliona dolara na svom računu? I gdje su deseci milijardi dolara koji su ukradeni iz nekada velike savezne države Minesote? - zapitao se Tramp.
Dodao je da su, prema njegovim tvrdnjama, u Minesoti otkrivene ogromne finansijske prevare povezane s federalnim programima, uz istovremeno dopuštanje ilegalnim kriminalcima da se infiltriraju u saveznu državu.
- Tamo smo zbog goleme finansijske prevare, s milijardama dolara koje nedostaju, i ilegalnih kriminalaca kojima je dopušten ulazak kroz politiku otvorenih granica demokrata. Želimo taj novac nazad i želimo ga odmah", poručio je Tramp.
Optužio lokalne političare
U drugom dijelu objave Tramp je optužio lokalne političke lidere da, kako tvrdi, podstiču nemire.
- Prevaranti koji su ukrali novac završit će u zatvoru, tamo gdje im je mjesto. Ovo se ni po čemu ne razlikuje od velike pljačke banke. Veliki dio onoga čemu danas svjedočite zapravo je zataškavanje te krađe i prevare. Gradonačelnik i guverner podstiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i bahatom retorikom. Ti samodopadni politički diletanti trebali bi tražiti milijarde dolara koje su ukradene građanima Minesote i Sjedinjenih Američkih Država - naveo je.
Branio ICE
Na kraju poruke Tramp je ponovo stao u odbranu imigracijske službe ICE.
- Pustite naše ICE domoljube da rade svoj posao. U Minesoti je uhapšeno i uklonjeno 12.000 ilegalnih kriminalaca, mnogi od njih nasilni. Da su još tamo, vidjeli biste nešto daleko gore od onoga čemu danas svjedočite - zaključio je Tramp.
Američki predsjednik u svojim objavama referirao se i na niz afera povezanih s prevarama u federalnim programima koje posljednjih godina potresaju Minesotu. Tužioci tvrde da bi savezni budžet zbog tih prevara mogao biti oštećen za više milijardi dolara.
Prema dostupnim informacijama, među do sada optuženima nalazi se veći broj američkih državljana somalijskog porijekla, što je dodatno pojačalo političke i društvene napetosti u toj saveznoj državi.
Skandal bi, kako se ocjenjuje, mogao ozbiljno ugroziti političku karijeru guvernera Tima Volca (Tim Walz), koji planira kandidaturu za reizbor 2026. godine, dok se sve češće čuju i pozivi na njegovu ostavku.