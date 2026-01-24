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HAOS U AMERICI

Agenti ICE-a ubili još jednu osobu u Mineapolisu, odmah izbili neredi

Nakon pucnjave na mjestu događaja okupili su se prolaznici i demonstranti, vrijeđajući savezne agente, nazivajući ih kukavicama

Neredi nakon pucnjave. AP

M. Až.

24.1.2026

Muškarac koji je u subotu ujutru u Mineapolisu pogođen hicima federalnih agenata podlegao je povredama.

Na snimku se vidi najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju muškarca na zemlju, a potom ga više puta pucaju. Još uvijek nije jasno šta je izazvalo sukob. Mineapolis Star-Tribune javlja da je muškarac prevezen u bolnicu. Video je snimljen ispred prodavnice "Glam Doll Donuts", gdje je zaposleni potvrdio da se pucnjava dogodila.

- Muškarac koga su federalni agenti u subotu ujutru upucali ispred prodavnice 'Glam Doll Donuts' u Mineapolisu je preminuo“, izjavio je šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara (Brian O’Hara) za CNN.

Nakon pucnjave na mjestu događaja okupili su se prolaznici i demonstranti, vrijeđajući savezne agente, nazivajući ih kukavicama i pozivajući ih da napuste grad. Prema izvještajima s terena, jedan od agenata ironično je dobacio okupljenima: "jao, jadni vi", dok su drugi agenti u drugom dijelu ulice gurnuli prosvjednika koji je vikao prema policijskom vozilu.

Savezni agenti upotrijebili su suzavac i dimne bombe kako bi rastjerali okupljene. Dva raskrižja u južnom dijelu grada privremeno su zatvorena za promet, a na terenu je bio veliki broj maskiranih saveznih službenika.

# PUCNJAVA
# SAD
# MINEAPOLIS
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