Agenti ICE-a ubili još jednu osobu u Mineapolisu, odmah izbili neredi

Muškarac koji je u subotu ujutru u Mineapolisu pogođen hicima federalnih agenata podlegao je povredama.

Na snimku se vidi najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju muškarca na zemlju, a potom ga više puta pucaju. Još uvijek nije jasno šta je izazvalo sukob. Mineapolis Star-Tribune javlja da je muškarac prevezen u bolnicu. Video je snimljen ispred prodavnice "Glam Doll Donuts", gdje je zaposleni potvrdio da se pucnjava dogodila.

- Muškarac koga su federalni agenti u subotu ujutru upucali ispred prodavnice 'Glam Doll Donuts' u Mineapolisu je preminuo“, izjavio je šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara (Brian O’Hara) za CNN.