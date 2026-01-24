Uznemirujuće / Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti ICE-a zapucali

Muškarac kojeg su u subotu ujutro u Mineapolisu upucali federalni agenti podlegao je povredama. Na novom snimku vidi se najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju muškarca na tlo, nakon čega u njega više puta pucaju. Još nije poznato šta je tačno prethodilo sukobu. Mineapolis Star-Tribune javlja da je muškarac prevezen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo. Videozapis je snimljen ispred prodavnice "Glam Doll Donuts", a jedan od zaposlenih potvrdio je da se pucnjava dogodila na toj lokaciji. Konferencija za novinare Lokalne vlasti sazvale su konferenciju za novinare, na kojoj je direktorica Odjeljenja za upravljanje vanrednim situacijama stanje u gradu uporedila s međunarodnim zonama sukoba, prenose američki mediji. Direktorica odjeljenja Rejčel Sejer kazala je da je ono čemu svjedoči u Mineapolisu uporedivo s njenim iskustvima iz ratnih područja.

Sejer je navela da ima iskustvo u međunarodnim humanitarnim misijama u zemljama poput Jemena, Haitija, Sirije, Iraka i Ukrajine, prenosi NBC News. - Ono što sam vidjela ovdje isto je ono što sam vidjela i tamo: moćnici nasilno i namjerno terorišu ljude, tjerajući ih da napuštaju domove kako ne bi mogli zarađivati za život, zbog čega su djeca primorana napustiti školu - rekla je Sejer na konferenciji za novinare održanoj danas poslijepodne. Dugoročne posljedice Dodala je da će ovakva dešavanja imati dugoročne, generacijske posljedice. Nekoliko članova Kongresa iz Minesote osudilo je najnoviju pucnjavu u Mineapolisu, a kongresnica Ilhan Omar, demokrata iz Minesote, napisala je na mreži X da događaj liči "na pogubljenje koje provode imigracione službe".

- Apsolutno sam užasnuta i zgrožena činjenicom da su federalni agenti ubili još jednog člana naše zajednice - poručila je Omar, dodajući da pucnjava nije ni izolovan niti slučajan incident. Senatorica Ejmi Klobučar, demokrata iz Minesote, pozvala je na mreži X administraciju predsjednika Donalda Trampa da odmah povuče snage ICE iz Minesote. Kongresnica Endži Krejg, također demokrata iz Minesote, pozvala je svoje republikanske kolege da se oglase i reaguju na aktuelnu situaciju.