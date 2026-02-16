Budimpešta: Rubio se danas sastaje s Orbanom

Marko Rubio (Marco) američki državni sekretar danas će se sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

State Department obavijestio je da će ova posjeta biti usmjerena na energetsko partnerstvo između ovih zemalja.

Mađarska gotovo sav svoj prirodni plin nabavlja iz Rusije. Vašington potiče Mađarsku da u budućnosti kupuje američki ukapljeni prirodni plin u velikim razmjerima.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Szijjarto) unaprijed je naglasio da će se razgovori s Rubiom fokusirati na načine okončanja ruske agresije protiv Ukrajine, kako je rekao mađarskom državnom radiju.

Bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Državama trenutno doživljavaju "zlatno doba" otkako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) preuzeo dužnost, dodao je Sijarto.

Razlog tome, rekao je, jest taj što je Vašington dopustio Mađarskoj uvoz nafte iz Rusije uprkos sankcijama, a također je izuzeo od sankcija planirano rusko ulaganje u mađarsku nuklearnu elektranu u Paksu.

Orban i njegova vlada godinama održavaju dobre odnose s Kremljem i Trampom.