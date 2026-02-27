Tramp: "Možda ćemo prijateljski preuzeti Kubu"

Američki predsjednik Donald Tramp danas je izjavio da postoji mogućnost, kako je naveo, "prijateljskog preuzimanja" Kube, prenosi Reuters. Govoreći novinarima u Bijeloj kući, Tramp je kazao da se američki državni sekretar Marko Rubio tim pitanjem bavi na "vrlo visokoj razini".

- Kubanska vlada razgovara s nama i u velikim su problemima - rekao je Tramp prilikom odlaska iz Bijele kuće uoči puta u Teksas.

"Nemaju ništa"

- Nemaju novca. Nemaju ništa sada, ali razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube - dodao je američki predsjednik.

Kubanska ekonomija suočava se s teškom krizom još od pandemije koronavirusa, a dodatni udar uslijedio je nakon svrgavanja njihovog bliskog saveznika, venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Nakon što je Vašington preuzeo kontrolu nad naftnom industrijom Venecuele, isporuke sirove nafte prema Kubi gotovo su potpuno obustavljene.

Dugogodišnji američki ekonomski embargo prema Kubi dodatno je pooštren. Tramp je zaprijetio carinama svakoj državi koja pošalje naftu na otok. Dosadašnji kubanski partneri, uključujući Meksiko, Rusiju, Kinu, Vijetnam i Iran, nisu nadomjestili gubitak podrške iz Venecuele. Ipak, američko Ministarstvo finansija ove sedmice je najavilo ublažavanje ograničenja za manji broj pošiljki nafte kako bi se "podržao kubanski narod u komercijalne i humanitarne svrhe".

Pojačane napetosti

Ovaj potez dolazi u periodu pojačanih napetosti između Vašingtona i Havane. Kubanske vlasti su saopštile da je njihova obalna straža usmrtila četiri osobe u gliseru registrovanom u SAD-u, navodeći da je riječ o kubanskim državljanima sa prebivalištem u Sjedinjenim Državama. Marko Rubio izjavio je da SAD istražuje taj "vrlo neobičan" incident.

- Vašingtonov stari priručnik za Kubu više ne vrijedi, a ko god to još nije shvatio, doživjet će šok. Tramp mijenja pravila igre - izjavio je kubanski ekonomista Rikardo Tores.

Tramp je poručio da je "Kuba spremna za pad", dodatno pojačavajući pritisak na ostrvo u, kako smatraju analitičari, jednom od najosjetljivijih perioda još od Hladnog rata. Prema pojedinim ocjenama, jedan od ciljeva svrgavanja Madura bio je produbljivanje ekonomske krize na Kubi.

Procjene idu u pravcu da bi pogoršanje unutrašnje situacije moglo stvoriti uslove za slabljenje ili čak urušavanje sistema iznutra. Ipak, ostaje otvoreno pitanje hoće li takva strategija dovesti do promjen