Iran pogodio američku bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu

Iran je u petak ponovo izveo napad na američku vojnu bazu Ali Al-Salem u Kuvajtu, koja se koristi za američke zračne operacije, ciljajući postrojenje.

Ovaj napad izazvao je veliku količinu crnog dima u blizini baze, prema izvještajima svjedoka, a napadi su zahvatili područje Zaljeva.

Upozorenje ambasade

Nakon napada, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kuvajtu izdala je upozorenje, obavijestivši javnost da se kloni američkog vojnog kompleksa zbog stalne prijetnje raketnim napadima u zemlji.

Građanima je rečeno da izbjegavaju područje, dok prijetnje napadima i dalje traju.

Zračna baza Ali Al-Salem, smještena oko 40 kilometara od iračke granice u Kuvajtu, jedno je od ključnih američkih vojnih postrojenja na Bliskom istoku.

Baza je dom 386. ekspedicijskog krila, koje podržava zračne misije i logistiku američkih snaga širom Zaljeva, zbog čega je od strateške važnosti.

Također, ova baza spada među američke vojne objekte u regiji koji su postali mete prijetnji tijekom aktuelnog sukoba između Irana, SAD-a i njihovih saveznika.

Drugi napad

Ovo je drugi put da je Iran napao američku bazu Ali Al-Salem.

Ranije tog dana, iranske vlasti su saopćile da su napali i bazu u Kuvajtu, kao i brodove u Indijskom oceanu, u osvetu za ubistvo vrhovnog vođe Irana u zajedničkom američko-izraelskom napadu.

Prema saopćenju iranske vojske, napadi su izvedeni korištenjem 15 krstarećih raketa, pri čemu su raketne jedinice s kopnenih i pomorskih snaga bile raspoređene na različitim lokacijama.