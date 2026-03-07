Reper pobijedio na izborima u Nepalu, postat će premijer

Reper Balendra Šah pobijedio je bivšeg nepalskog premijera Sharmu KP Olija na parlamentarnim izborima i na putu je da postane novi premijer Nepala. Šahova stranka RSP odnijela je pobjedu na prvim izborima otkako su prošle godine protesti mladih srušili vladu, piše BBC.

Pobjeda na izborima

Nepalsko izborno povjerenstvo potvrdilo je da je 35-godišnji Šah osvojio 68.348 glasova, dok je Oli dobio 18.734, čime je bivši premijer poražen u vlastitoj izbornoj jedinici. Šah, koji je u januaru dao ostavku na mjesto gradonačelnika Katmandua kako bi se suprotstavio Oliju, predvodio je novu generaciju političara na izborima održanim u četvrtak.

Više od dvije decenije političkom scenom Nepala dominirale su nestabilne koalicijske vlade predvođene trima glavnim strankama, od kojih su dvije komunističke. Ovi izbori smatrani su ključnim testom hoće li birači dati povjerenje novim snagama ili će se ponovno okrenuti iskusnim političkim veteranima.

Mladi su na ovim izborima činili ključan birački blok, s čak 800.000 ljudi koji su prvi put izašli na birališta. Šah, u javnosti poznat kao Balen, godinama je dio nepalske hip-hop scene. Njegova pjesma "Balidan", što na nepalskom znači "žrtva", prikupila je milijune pregleda na YouTubeu.

Protesti koji su oblikovali izbore

U septembru prošle godine Nepal su potresli nemiri, poznati kao protesti Generacije Z, potaknuti odlukom tadašnjeg premijera Olija da zabrani platforme društvenih mreža. Protesti su ubrzo prerasli u kritiku cjelokupnog političkog sistema i tzv. "nepo-beba" – djece političara koja su simbolizirala klasnu nejednakost.

Tijekom protesta ubijeno je 77 osoba, a istraga BBC-ja otkrila je da je šef policije izdao zapovijed da se otvori vatra na tisuće nenaoružanih demonstranata. Šah je javno podržao demonstrante te je u jednom trenutku Olija nazvao "teroristom" koji je izdao svoju zemlju.

Program za novi Nepal

Iako obično izbjegava medije, Šah je tokom kampanje za Financial Times izjavio da će biti "kandidat cijelog Nepala". Njegova stranka RSP u februaru je objavila manifest u kojem se obavezala stvoriti 1,2 miliona radnih mjesta i smanjiti prisilnu migraciju, ciljajući na frustracije zbog nezaposlenosti i niskih plata koje su milijune Nepalaca natjerale na odlazak u inozemstvo.

Stranka je također obećala da će u roku od pet godina povećati dohodak po stanovniku s 1.447 na 3.000 dolara, više nego udvostručiti gospodarstvo zemlje na 100 milijardi dolara BDP-a te osigurati socijalnu sigurnost, uključujući zdravstveno osiguranje za sve građane.