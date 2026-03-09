Video / Eksplozije odjekuju u Teheranu

Eksplozije su se čule u više dijelova Teherana, ali prema prvim informacijama nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti.

Najnoviji val napada je usmjeren na “terorističke ciljeve”, objavio je IDF.

- Izrael po drugi put danas provodi “široki val” napada u Teheranu, objavila je izraelska vojska.

Regionalna eskalacija intenzivirana je otkako su Izrael i SAD 28. februara pokrenuli zajednički napad na Iran, u kojem je, prema iranskim vlastima, poginulo više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze američki vojni objekti.