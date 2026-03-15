Zelenski: Prijetnje oko naftovoda su ucjena

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) danas je poručio svojim evropskim saveznicima da je pritisak da se ponovo otvori naftovod Družba, koji prevozi ruske zalihe, "poput ucjene".

Naftovod iz sovjetskog doba prelazi Ukrajinu i oštećen je u ruskom napadu u januaru. Ukrajina procjenjuje da bi popravci mogli trajati do šest sedmica, što je razljutilo Mađarsku i Slovačku, koje zavise od naftovoda za veliki dio svojih energetskih potreba.

Mađarska i Slovačka prijete da će blokirati pomoć EU Ukrajini ako se brzo ne otvori naftovod, dok je Evropska komisija predložila misiju za pregled štete, dodatno vršeći pritisak na Kijev.

Antiukrajinska osjećanja

Rat na Bliskom istoku stavio je isporuku nafte u fokus, dok zemlje širom svijeta traže načine da oslobode više zaliha i snize cijene.

- Ako smo odlučili obnoviti ruske zalihe nafte, želim da znaju da sam protiv toga... Ali ako mi postave uvjete da Ukrajina neće dobiti oružje, onda, oprostite, nemoćan sam. Rekao sam našim prijateljima u Evropi da se to zove ucjena - rekao je Zelenski novinarima, uključujući AFP.

Zelenski je također kritikovao Mađarsku zbog širenja "antiukrajinskih osjećaja". Napetosti između Kijeva i Budimpešte eskalirale su posljednjih sedmica, a Zelenski i mađarski premijer Viktor Orban razmjenjuju uvrede.

- Sarađivat ćemo sa svakim vodstvom u Mađarskoj... Spremni smo sarađivati prijateljski, pod uvjetom da ta osoba nije Putinov saveznik, a posebno agresorske države - naglasio je Zelenski.

Američko-izraelski rat s Iranom preokrenuo je globalna energetska tržišta. Hormuški tjesnac, ruta koja prenosi petinu svjetskih zaliha nafte, paralizovan je zbog sukoba.

Ukrajina je poslala stručne timove u Zaljev kako bi pomogla Sjedinjenim Američkim Državama u rušenju dronova, ali izražava zabrinutost da fokus SAD-a na Iran ne odgodi podršku Kijevu.

Bliski istok

- Iskazujemo spremnost pomoći SAD-u i njihovim saveznicima na Bliskom istoku... I nadamo se da SAD zbog Bliskog istoka neće zanemariti rat u Ukrajini - rekao je Zelenski.

Ukrajina je dosad pružala ekspertizu samo u Perzijskom zaljevu i, kako je istakao Zelenski, nije "u ratu s Iranom".

Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, čak i dok se globalni fokus prebacuje na Iran. U nedjelju su u napadu ruskog drona u Harkivu ubijena dva medicinara.

Tokom protekle sedmice ruska vojska je koristila hiljade dronova, zračnih bombardiranja i desetine projektila protiv Ukrajine. Noću je ukrajinski dron izazvao požar u skladištu nafte u južnom Krasnodarskom kraju.

Francuska će do kraja godine Ukrajini osigurati sistem protuzračne odbrane sposoban blokirati balističke projektile, rekao je Zelenski novinarima.