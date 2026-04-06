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OBJEKAT IPAK NEOŠTEĆEN

IAEA potvrdila raketne udare u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer

Naglašeno je i da se situacija nastavlja pažljivo pratiti putem dostupnih tehničkih sredstava i informacija s terena

IAEA potvrdila raketne udare u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer. Screenshot

A. O.

6.4.2026

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je u ponedjeljak da je potvrdila nedavne vojne udare u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer (Bushehr), naglašavajući da sam objekat, prema analizi satelitskih snimaka, nije pretrpio oštećenja.

Ova agencija Ujedinjenih nacija za nadzor nuklearne energije navela je da se potvrda temelji na nezavisnoj analizi novih satelitskih snimaka, kao i na detaljnom poznavanju same lokacije. U saopćenju se precizira da je jedan projektil pao na svega 75 metara od ograde postrojenja.

IAEA je istakla da, uprkos neposrednoj blizini udara, nema pokazatelja da je infrastruktura nuklearne elektrane Bušer oštećena. Naglašeno je i da se situacija nastavlja pažljivo pratiti putem dostupnih tehničkih sredstava i informacija s terena.

Podsjetili su da ih je Iran prošle sedmice obavijestio o projektilu koji je pogodio područje u blizini kruga ove nuklearne elektrane.

Nakon dodatne tehničke provjere i poređenja podataka, IAEA je sada potvrdila efekte nedavnih udara u neposrednoj blizini ovog nuklearnog objekta, uz ponovljenu poruku da sam pogon nije pretrpio direktnu štetu.

# UN
# IAEA
# NUKLEARNA ELEKTRANA
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