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POZIVAJU NA SUZDRŽANOST

IAEA upozorava: Napadi u blizini iranskog postrojenja prijete radiološkom katastrofom

Šef IAEA-e naglašava potrebu za zaštitom nuklearnih objekata tokom sukoba

Nuklearna elektrana Bushehr. Screenshot

Anadolija

26.3.2026

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) upozorio je u četvrtak da bi vojni napadi u blizini iranske nuklearne elektrane Bushehr mogli izazvati veliku radiološku nesreću sa dalekosežnim posljedicama, javlja Anadolu.

U objavi na društvenoj mreži X sa sjediptem u SAD-u, generalni direktor IAEA-e Rafael Grosi izrazio je "duboku zabrinutost" zbog nedavno prijavljenih napada u blizini postrojenja u utorak navečer.

Grosi je upozorio da je Bushehr operativna nuklearna elektrana koja sadrži veliku količinu nuklearnog materijala, što znači da bi bilo kakvo oštećenje moglo imati teške implikacije.

Upozorio je da bi napad na lokaciju mogao dovesti do "velike radiološke nesreće koja bi pogodila široko područje u Iranu i izvan njega".

Šef IAEA-e pozvao je na "maksimalnu suzdržanost" svih strana kako bi se izbjegla eskalacija i spriječili rizici po nuklearnu sigurnost.

Također je naglasio važnost pridržavanja okvira agencije od sedam stubova, dizajniranog da osigura nuklearnu sigurnost i bezbjednost tokom oružanog sukoba.

# IRAN
# IAEA
# RAFAEL GROSSI
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