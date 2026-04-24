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ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE

Aragči ide u Pakistan

Razgovori će, kako je istaknuto, obuhvatiti bilateralne odnose, regionalna kretanja i najnovije informacije u vezi s ratom u Iranu

Abas Aragči. AP

M. Až.

24.4.2026

Iranska vlada potvrdila je da će ministar vanjskih poslova Abas Aragči večeras otputovati u Islamabad.

U objavi na mreži X navedeno je da će Aragči učestvovati u regionalnoj turneji, tokom koje će posjetiti i Muskat u Omanu te Moskvu u Rusiji. Razgovori će, kako je istaknuto, obuhvatiti bilateralne odnose, regionalna kretanja i najnovije informacije u vezi s ratom u Iranu.

U saopštenju se ne spominje mogućnost dodatnih mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom posjete Pakistanu.

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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