Aragči ide u Pakistan

Iranska vlada potvrdila je da će ministar vanjskih poslova Abas Aragči večeras otputovati u Islamabad.

U objavi na mreži X navedeno je da će Aragči učestvovati u regionalnoj turneji, tokom koje će posjetiti i Muskat u Omanu te Moskvu u Rusiji. Razgovori će, kako je istaknuto, obuhvatiti bilateralne odnose, regionalna kretanja i najnovije informacije u vezi s ratom u Iranu.

U saopštenju se ne spominje mogućnost dodatnih mirovnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom posjete Pakistanu.