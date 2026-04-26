Pucnjava na večeri: Tramp evakuisan, napadač savladan u hotelu Hilton

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) hitno je u subotu navečer evakuisan sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon što je došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hil (Washington Hilton).

Prema dostupnim izvještajima, 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen), profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije, uspio je probiti sigurnosni perimetar. U slabije nadziranom dijelu blizu ulaza na terasi, iz torbe je izvadio dijelove puške, sastavio je te, uz dodatno naoružanje u vidu noževa, otvorio vatru prema sali. Svjedoci tvrde da se u lobiju i hodniku neposredno ispred balske sale čulo između pet i deset hitaca.

Tajna služba reagovala je brzo i savladala napadača, koji je uhapšen bez majice, licem okrenut prema podu u lobiju. Jedan agent Tajne službe ranjen je iz neposredne blizine, ali je preživio zahvaljujući pancirnom prsluku i trenutno je u stabilnom stanju.

Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp (Melania Trump), potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance) te drugi visoki zvaničnici, uključujući Karolin Livit (Karoline Leavitt) i Majka Džonsona (Mike Johnson), brzo su izvedeni iz sale. Predsjednik je kasnije izjavio da je sve trajalo svega nekoliko sekundi i da je isprva pomislio kako je riječ o padu poslužavnika.

- Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji - rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu:

- Odlično su obavili posao, veoma brzo.