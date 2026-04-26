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U VAŠINGTONU

Pucnjava na večeri: Tramp evakuisan, napadač savladan u hotelu Hilton

Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji, rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu

Donald Tramp. AP

A. O.

26.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) hitno je u subotu navečer evakuisan sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon što je došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hil (Washington Hilton).

Prema dostupnim izvještajima, 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen), profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije, uspio je probiti sigurnosni perimetar. U slabije nadziranom dijelu blizu ulaza na terasi, iz torbe je izvadio dijelove puške, sastavio je te, uz dodatno naoružanje u vidu noževa, otvorio vatru prema sali. Svjedoci tvrde da se u lobiju i hodniku neposredno ispred balske sale čulo između pet i deset hitaca.

Tajna služba reagovala je brzo i savladala napadača, koji je uhapšen bez majice, licem okrenut prema podu u lobiju. Jedan agent Tajne službe ranjen je iz neposredne blizine, ali je preživio zahvaljujući pancirnom prsluku i trenutno je u stabilnom stanju.

Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp (Melania Trump), potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance) te drugi visoki zvaničnici, uključujući Karolin Livit (Karoline Leavitt) i Majka Džonsona (Mike Johnson), brzo su izvedeni iz sale. Predsjednik je kasnije izjavio da je sve trajalo svega nekoliko sekundi i da je isprva pomislio kako je riječ o padu poslužavnika.

- Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji - rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu: 

- Odlično su obavili posao, veoma brzo.

Napadač je optužen za napad na federalnog policajca i upotrebu oružja u nasilnom djelu, dok se očekuje podizanje dodatnih optužbi. Policija i FBI vjeruju da je djelovao samostalno te da ne postoji opasnost za širu javnost.

Incident se dogodio oko 20:30 sati, u vrijeme trajanja tradicionalne godišnje gala večere. Tramp je ovom događaju prisustvovao prvi put nakon 15 godina, ujedno i prvi put kao predsjednik.

Večera je otkazana, a organizatori su najavili njeno ponovno održavanje u narednih 30 dana.

Sve se odigralo u istom hotelu u kojem je 1981. godine ranjen tadašnji predsjednik Ronald Regan (Ronald Reagan).

# EVAKUACIJA
# SAD
# DONALD TRUMP
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