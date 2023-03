Američki predsjednik Džo Bajden čestitao ramazan

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) i njegova supruga Džil (Jill) uputili su najljepše želje muslimanskim zajednicama širom zemlje i svijeta povodom početka islamskog svetog mjeseca ramazana - vremena posta, obnove, milosrđa i ibadeta.

- Tokom ovog svetog mjeseca za muslimane, Sjedinjene Države potvrđuju svoju podršku muslimanskim zajednicama koje trpe razne nedaće i razaranja. Nastavit ćemo stajati uz narod Turske i Sirije, koji su izgubili mnoge članove porodica i voljene tokom nedavnih razornih zemljotresa, te uz narod Pakistana koji obnavlja svoje živote nakon poplava prošlog ljeta - naveo je Bajden u saopćenju.

Solidarnost s ugnjetavanim muslimanima

Posebno je važno, naglasio je, na ovaj dan sjetiti se općeg ljudskog prava da praktikujemo, molimo se i propovijedamo svoju vjeru mirno i otvoreno.

- Zajedno s našim partnerima, Sjedinjene Države izražavaju solidarnost s muslimanima koji se i dalje suočavaju s ugnjetavanjem, uključujući Ujgure u Narodnoj Republici Kini, Rohindži u Burmi i druge muslimanske zajednice koje se suočavaju s progonima širom svijeta - poručio je Bajden.

Blagoslovljen i miran ramazan

Također je odao počast muslimanskim zajednicama širom SAD-a koje su dio američke priče od njenog osnivanja. Od nauke i tehnologije, do umjetnosti i akademije, do prava i medicine, do poslovanja i vlade, i šire - Amerikanci muslimani nastavljaju jačati raznolikost američke nacije generaciju za generacijom.

- Zato se danas udružimo i obnovimo svoju predanost stvaranju ravnopravnije, pravednije, tolerantnije i suosjećajnije nacije. Mojim sugrađanima Amerikancima koji slave ramazan, i muslimanima širom svijeta želimo blagoslovljen i miran ramazan – navodi se u poruci američkog predsjednika Džoa Bajdena.