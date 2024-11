Marta Kos: "Nema prečica na putu ka EU"

Kandidatkinja za komesarku za proširenje Marta Kos je rekla da je izvodljivo da do kraja njenog mandata, barem dvije zemlje zaključe pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

Navela je da bi Crna Gora mogla zatvoriti sva poglavlja do kraja 2026. godine, a da bi Albanija mogla to uraditi do 2027. godine.

- Mislim da je ovo ogroman uspjeh. Ipak, akcije moraju da uslijede - ocijenila je buduća komesarka za proširenje.

Marta Kos je kandidatkinja iz Slovenije za komesarku za proširenje. Ona je tokom dana imala saslušanje u vanjskopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta (AFET) koji je potvrdio njenu kandidaturu.

"Neću ugroziti kvalitet zbog brzine"

Marta Kos se pozvala na bivšu zajedničku državu kao dokaz da dobro poznaje region zapadnog Balkana.

Potvrdila je pred evropskim zastupnicima da će osigurati da put ka pridruživanju EU ostane u potpunosti zasnovan na zaslugama.

- Ja jesam za ambiciju, ali ne može biti prečica i nikada neću ugroziti kvalitet zbog brzine - podvukla je Kos.

Dodala je također da neće oklijevati da predloži korektivne mjere u slučaju ozbiljne stagnacije u primjeni političkih obaveza, posebno u kritičnim oblastima kao što su reforma pravosuđa, pravosuđe i nezavisnost i borba protiv korupcije.

Također je rekla da ne može biti članica EU zemlja gdje se ne poštuje sloboda izražavanja i nema medijskog pluralizma.

Ona je ocijenila da potpuno usklađivanje sa vanjskom politikom EU nije preduslov za proces proširenja, ali je potvrdila da usklađivanje treba da bude potpuno u trenutku članstva u EU.

Međutim upozorila je da su važne i političke obaveze i stepen njihovog ispunjavanja.

- Budući da već imamo iskustvo da ove političke obaveze nisu primjenjivane kao što je slučaj usklađivanja sa vanjskom politikom EU. Nije dovoljno samo izjašnjavati se da ćete se uskladiti sa vanjskom politikom EU, a s druge strane hvaliti prijatelje u Rusiji. Ove dvije stvari ne idu zajedno - upozorila je Marta Kos.

Moguća promena pristupa EU u dijalogu Srbije i Kosova

Marta Kos je potvrdila da je o procesu normalizacije odnosa razgovarala sa budućom šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas (Kallas). Najavila je saradnju sa Kalas po pitanju dijaloga, ali i nagovijestila da je moguće promijeniti evropski pristup ovom procesu jer, kako je rekla, neophodno je napredovati u primjeni dogovora o putu ka normalizaciji.

- Na jednom od sastanaka objašnjavala sam da ako stvari ne funkcionišu, moramo da pronađemo nove načine. U smislu onoga što je gospodin (Albert) Einstein jednom rekao: da je glupost ako svaki dan radite isto i očekujete drugačije rezultate. Želim da vidim drugačije rezultate. Tako da ne treba da budem glupa - rekla je Kos.

Priznala je da postoji volja među stranama da se napreduje u ovom procesu, ali da je ta volja, prema njoj "mnogo puta verbalno izraženija od akcija".

Jedan od zastupnika je upitao Kos da li bi EU prihvatila povratak teme razmjene teritorija u slučaju da to predloži nova administracija u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Razmjena teritorija ne dolazi u obzir - odgovorila je kratko Marta Kos.