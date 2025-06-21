Danas je Svjetski dan muzike koji se obilježava kada je i kalendarski početak ljeta.

Ideja o Svjetskom danu muzike začeta je 1976. godine u Francuskoj. Američki muzičar Žoel Koen (Joel Cohen), tada zaposlenik jedne francuske radijske stanice, predložio je cjelonoćnu muzičku proslavu prvog dana ljeta.

U mnogim afričkim državama nacionalni praznik

Njegovu ideju pet godina poslije prihvatio je tadašnji francuski ministar kulture Jack Lang, a prva proslava naziva Fête de la Musique (Festival muzike ) održana je 21. juna 1982. u Parizu.

Od tada do danas muzički susreti i besplatni nastupi amaterskih te profesionalnih muzičara, povodom Svjetskog dana muzike i prvog dana ljeta, počeli su se organizirati u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. U mnogim afričkim državama taj dan je proglašen i nacionalnim praznikom.

Činjenice koje niste znali

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