Umro bivši rumunski predsjednik Jon Ilijesku

Bivši rumunski predsjednik Jon Ilijesku umro je u utorak u dobi od 95 godina, javlja Anadolu.

Ilijesku je prvi slobodno izabrani predsjednik Rumunije nakon pada komunizma 1989. godine, koji se kasnije suočio s optužbama za zločine protiv čovječnosti zbog uloge u krvavoj revoluciji.

Vojna vlast

Imao je de facto vojnu vlast tokom antikomunističkog ustanka, a vlast je preuzeo nakon što su komunistički diktator Nicolaj Čaušesku i njegova supruga Elena pogubljeni 25. decembra 1989. godine.

Više od 1.100 ljudi je poginulo tokom ustanka, od kojih 862 nakon što je Ilijesku preuzeo vlast. On je više puta negirao bilo kakvu krivicu.

Dva puta reizabran, 1992. i 2000. godine, Ilijesku se uglavnom povukao iz javnog života do 2017. godine. Posljednjih godina njegovo zdravlje se pogoršalo.

Pogoršanje zdravstvenog stanja

Godine 2019. je podvrgnut operaciji srca, a u junu mu je dijagnosticiran rak pluća. Bolnica u glavnom gradu Bukureštu, gdje se Ilijesku liječio od 9. juna, saopćila je u utorak da je preminuo u 15.55 sati po lokalnom vremenu nakon što su ljekari "uložili sve napore da mu pruže potrebnu njegu i liječenje".

Rumunska vlada je također potvrdila njegovu smrt i izrazila saučešće njegovoj porodici i onima bliskim bivšem predsjedniku. Dodala je da će uskoro objaviti planove za državnu sahranu.

U saopćenju na službenoj web stranici, Rumunska Socijaldemokratska partija, ili PSD, koju je Iliescu osnovao, nazvala je to "vrlo tužnim danom za Rumuniju".

- Istaknuta ličnost Rumunske revolucije i historije savremene Rumunije, predsjednik Jon Ilijesku će za sve nas ostati simbol političara i državnika - navodi se u saopćenju.

Dodali su da je "imao hrabrosti da se suoči s Nicolajem Čaušeskuom i njegovom diktaturom i nepovratno je usmjerio Rumuniju na euroatlantski put."

- Bio je snažan vođa, kojeg je većina voljela, a drugi osporavali, kao što se događa u demokratiji - dodaje se.

Optužbe za zločine protiv čovječnosti

Vojni tužioci su 2018. godine optužili Ilijeskua za zločine protiv čovječnosti jer nije spriječio "brojne situacije" u kojima su civili nepotrebno ubijani tokom revolucije.

Tužioci su tvrdili da je širio lažne informacije putem državnih medija, stvarajući "generaliziranu psihozu" koja je podstakla haos i krvoproliće.

Optužbe protiv Ilijeskua, koji je bio ministar u komunističkoj vladi sve dok nije smijenjen 1971. godine, odnose se na petodnevni period tokom ustanka, nakon što je Čaušesku pobjegao iz Bukurešta 22. decembra 1989.

U januaru ove godine, Ilijeskuovi pravni problemi su se pogoršali kada su ga tužioci optužili za zločine protiv čovječnosti u drugom slučaju. Tužioci tvrde da je provodio politiku koja je dovela do nasilnog obračuna s civilnim demonstrantima u Bukureštu 1990. godine, koji su zahtijevali uklanjanje bivših komunista s vlasti.

Ilijesku je pozivao rudare uglja iz doline Jiu da "obnove red" u glavnom gradu. Najmanje četiri osobe su ubijene.

Uprkos održavanju dobrih odnosa sa Sovjetskim Savezom do njegovog raspada 1991. godine, Rumunija je postala članica vojnog saveza NATO 2004. godine.

Nakon što je njegov posljednji mandat istekao, služio je kao zastupnik u Socijaldemokratskoj partiji, najdominantnijoj političkoj stranci Rumunije od završetka komunizma prije 35 godina.

Dvije decenije nakon revolucije, Ilijesku je bio najznačajnija politička ličnost Rumunije koja je pomogla u definiranju novih demokratskih institucija zemlje i njenog Ustava.

Nakon pobjede Nikusora Dana na predsjedničkim izborima u Rumuniji u maju, Ilijesku je čestitao novom prozapadnom lideru u objavi na blogu, napominjući da Rumunija "prolazi kroz složen period" i suočava se s ekonomskim, društvenim i geopolitičkim izazovima.

"Rumuniji je potrebna koherentnost, dijalog i čvrsta posvećenost jačanju demokratskih institucija i njenog evropskog puta", rekao je.