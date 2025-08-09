Identificirani posmrtni ostaci tri žrtve napada na Blizance

Posmrtni ostaci tri žrtve napada 11. septembra identificirani su zahvaljujući napretku DNK tehnologije.

U četvrtak su zvaničnici objavili da su identificirali tijela 26-godišnjeg trgovca valutama Rajana D. Ficdžeralda, 72-godišnje umirovljene direktorice neprofitne organizacije Barbare A. Kiting i još jedne žene čije ime ostaje tajna na zahtjev njene porodice.

Ostaci su identificirani pomoću poboljšanih DNK testova na ostatcima pronađenim u ruševinama nakon napada 11. septembra 2001. godine, saopćio je ured njujorškog medicinskog istražitelja. Tijela Kiting i nepoznate žene pronađena su 2001., dok su ostaci Ficdžeralda pronađeni naredne godine.

Barbara Kiting se zrakoplovom American Airlinesa vraćala kući u Kaliforniju kada su pripadnici Al-Kaide oteli avion i namjerno ga zabili u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra. U ruševinama je pronađen i dio njene bankovne kartice.

Tokom napada 11. septembra dva zrakoplova su udarila u Blizance u New Yorku, treći je srušio Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji. Ukupno je poginulo 2.977 ljudi, od čega 2.753 u New Yorku. Oko 1.100 žrtava još nije identificirano, navodi ured medicinskog istražitelja.

Tokom 24 godine od terorističkog napada, nova tijela se kontinuirano identificiraju zahvaljujući tehnološkom napretku.