Blinken se ne slaže sa priznavanjem Palestine, smatra da postoje hitnije stvari

Entoni Blinken (Anthony), bivši američki državni sekretar za The Wall Street Journal opisao je planiranu odluku tri zemlje o priznavanju palestinske države kao "moralno ispravnu", međutim, smatra da postoje stvari koje su hitnije od toga.

Naveo je da bi prioriteti trebao biti sprječavanje gladi, vraćanje zarobljenika i okončanje sukoba u Gazi.

Bivši diplomata tvrdio je da odluka Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade o "bezuvjetnom priznanju" Palestine neće stvoriti palestinsku državu niti okončati patnju u Gazi. Umjesto toga, tvrdio je da bi tri zemlje, kao i SAD, trebale prihvatiti "vremenski ograničen put temeljen na uvjetima" prema priznavanju palestinske države.

Nije izričito naveo kakvi bi uvjeti trebali biti, ali je rekao da Izrael ne može prihvatiti palestinsku državu koju predvodi Hamas ili koja je militarizirana i ima nezavisne naoružane milicije ili koja se udružuje s Iranom ili drugima koji odbacuju pravo Izraela na postojanje.

Odluka Francuske, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva dolazi usred dubokog frustriranja zbog izraelskih kontinuiranih zločina i namjernog izgladnjivanja u Gazi.

Vlada Benjamina Netanjahua (Netanyahu) odbila je obavezati se na prekid rata u pregovorima, uprkos tome što je Hamas rekao da će prepustiti kontrolu nad Gazom tehnokratskoj vladi koju podržavaju arapske države, te je udvostručio vojne akcije u Gazi, uključujući planiranu ofanzivu za zauzimanje grada Gaze, gdje se skriva više od milion Palestinaca.

Blinken je rekao da okupacija Gaze vjerovatno neće pomoći u oslobađanju zarobljenika.

- Izrael nije uspio razviti plan za povlačenje iz Gaze i sprječavanje Hamasa da ponovno preuzme vlast. Hamas je nastavio regrutirati značajan broj novih militanata. Izraelska okupacija produžila bi bijedu nevinih Palestinaca i bila bi recept za trajnu pobunu koja vojno i moralno iscrpljuje Izrael - napisao je.