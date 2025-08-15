Prevrnuo se brod s migrantima, poginulo 26 osoba

Kod italijanskog ostrva Lampedusa se prevrnuo brod s migrantima, a poginulo je najmanje 26 osoba, dok je 60 preživjelih prebačeno na obalu. Još uvijek nije sigurno da li je bilo još žrtava, jer potraga i dalje traje, saopćila je obalska straža.

Ova tragedija, u ovom slučaju koja uključuje ljude koji su putovali iz Libije, najnovija je u nizu nesreća migranata koji pokušavaju opasni prelazak Mediterana iz Afrike u Evropu.

Italijanski policijski avion uočio je prevrnuti brod s tijelima u vodi oko 23 kilometra od Lampeduse u srijedu ujutro, što je pokrenulo akciju spašavanja, navela je obalska straža u saopćenju.

Prema početnim izjavama spašenih migranata, oni su krenuli iz područja Tripolija u Libiji u ranim jutarnjim satima na dva broda. Jedno od plovila počelo je propuštati vodu pa su prešli na drugo, koje se kasnije prevrnulo na uzburkanom moru, rekao je izvor blizak istrazi.

Početne procjene Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) ukazuju da je grupa migranata brojala između 92 i 97 ljudi.

Od početka ove godine, 675 osoba izgubilo je život u centralnom Mediteranu pokušavajući preći iz Afrike, rekao je Filippo Ungaro, glasnogovornik UNHCR-a u Italiji.

- Preživjeli koji su dovedeni u prihvatni centar bili su u relativno dobrom zdravstvenom stanju; naravno, bilo je iscrpljenosti, a psihološki su bili prilično potreseni - rekao je Imad Dalil, koji vodi migrantski centar italijanskog Crvenog križa na Lampedusi.

Ranije je Crveni križ saopćio da je ukupno 56 muškaraca i četiri žene prebačeno na obalu nakon nesreće.

Vlada premijerke Đorđe Meloni (Giorgia Meloni), desnog političkog usmjerenja, obećala je blokirati migrantska putovanja morem iz Afrike i donijela mjere protiv krijumčara ljudi, uključujući strožije zatvorske kazne, pozivajući saveznike da učine isto.

U saopćenju je Meloni izrazila tugu zbog tragedije i rekla da ona pokazuje potrebu za snažnijim djelovanjem kako bi se zaustavili ilegalni dolasci.

- Obnavljamo, stoga, našu posvećenost borbi protiv ovih beskrupuloznih krijumčara na jedini mogući način: sprječavanjem neregularnih polazaka i upravljanjem migracijskim tokovima - rekla je.