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NAKON NAPADA NA KIJEV

Grlić Radman: "Rusija preferira nasilje nad dijalogom"

Ruski raketni napadi pogodili su civilna područja u Kijevu, ubivši nevine civile, rekao je hrvatski ministar vanjskih poslova

Grlić Radman: Osudio napad na Kijev. Slavko Midzor / PIXSELL

Anadolija

28.8.2025

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osudio je sinoćnji ruski raketni napad na Kijev u kojem je poginula najmanje 21 osoba i kazao da "Rusija i dalje preferira nasilje nad dijalogom", javlja Anadolu.

- Ruski raketni napadi pogodili su civilna područja u Kijevu, ubivši nevine civile - napisao je na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u

Poručio je da je "ovo još jedan sumoran podsjetnik da Rusija, nažalost, i dalje preferira nasilje nad dijalogom."

- Naše misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i našim osobljem EU - dodao je Grlić Radman.

Najmanje 21 osoba, uključujući djecu, poginula je u ruskim napadima, a povrijeđene su desetine osoba.

Kijevsko gradsko tužilaštvo saopćilo je da su posljedice jutarnjeg napada zabilježene u osam okruga glavnog grada.

U okrugu Darnicki, uništen je dio petospratne stambene zgrade, a u toku su spasilačke operacije traženja ljudi zarobljenih ispod ruševina. Prozori na obližnjim visokim zgradama su razbijeni, automobili su oštećeni, a privatne kuće su pretrpjele razaranje, saopćilo je tužilaštvo.

# GORDAN GRLIĆ RADMAN
# HRVATSKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
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