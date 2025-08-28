Grlić Radman: "Rusija preferira nasilje nad dijalogom"

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osudio je sinoćnji ruski raketni napad na Kijev u kojem je poginula najmanje 21 osoba i kazao da "Rusija i dalje preferira nasilje nad dijalogom", javlja Anadolu.

- Ruski raketni napadi pogodili su civilna područja u Kijevu, ubivši nevine civile - napisao je na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u

Poručio je da je "ovo još jedan sumoran podsjetnik da Rusija, nažalost, i dalje preferira nasilje nad dijalogom."

- Naše misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i našim osobljem EU - dodao je Grlić Radman.

Najmanje 21 osoba, uključujući djecu, poginula je u ruskim napadima, a povrijeđene su desetine osoba.

Kijevsko gradsko tužilaštvo saopćilo je da su posljedice jutarnjeg napada zabilježene u osam okruga glavnog grada.

U okrugu Darnicki, uništen je dio petospratne stambene zgrade, a u toku su spasilačke operacije traženja ljudi zarobljenih ispod ruševina. Prozori na obližnjim visokim zgradama su razbijeni, automobili su oštećeni, a privatne kuće su pretrpjele razaranje, saopćilo je tužilaštvo.