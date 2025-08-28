Rusija pogodila zgradu delegacije EU u Kijevu

Rusija je u četvrtak ujutro u Kijevu napala zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU-a, uzrokujući značajnu štetu, ali nema ozlijeđenog osoblja iz same zgrade. Ambasadorica EU u Ukrajini Katarina Mathernova izjavila je da je zgrada “teško oštećena udarnim valom” masovne baraže dronova i balističkih projektila koje je Rusija ispalila tokom noći, pri čemu je najmanje 10 ljudi izgubilo život, a 30 ih je povrijeđeno.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je Rusiju da je “ciljala diplomate – što predstavlja direktno kršenje Bečke konvencije”. Visoka predstavnica EU za vanjske poslove Kaja Kalas nazvala je napad “namjernim činom eskalacije i ismijavanja mirovnih napora”, prenosi Politico.
Osude iz EU
Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da su djelatnici delegacije EU sigurni te je pozvala Rusiju da “odmah prekine svoje nediskriminirajuće napade na civilnu infrastrukturu”. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta rekao je da je šteta na zgradi delegacije EU u Kijevu “namjerna” i dodao da je “zgrožen” ruskim napadima. Ipak, čini se da je zgrada napadnuta rano ujutro, kada osoblje još nije bilo na radnom mjestu. Kosta je poručio: “EU se neće dati zastrašiti. Ruska agresija samo jača našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njen narod.”
Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola osudila je “još jedan neselektivni ruski napad tokom ove besmislene agresije”, nazivajući delegaciju “glasom EU na terenu u Ukrajini”. Povjerenica EU za proširenje Marta Kos je izjavila: “Oštro osuđujem ove brutalne napade, jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Naša puna solidarnost ide djelatnicima EU, njihovim porodicama i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju.”
Pokušaji pregovora
Napadi su izvedeni u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp pojačava pritisak na ruskog lidera Vladimira Putina, ali i na Volodimira Zelenskog, s ciljem postizanja mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat. Ukrajina je postavila sigurnosna jamstva, podržana od strane Zapada, kao ključni zahtjev za svaki eventualni dogovor, kako bi se spriječili daljnji ruski napadi.
Nakon sastanka Zelenskog i njegovih evropskih saveznika u Bijeloj kući 18. augusta, Trampova administracija signalizirala je da će podržati evropske snage u pružanju pomoći Ukrajini, uključujući obavještajna sredstva, nadzor bojišta i sudjelovanje u protuzračnoj odbrani. Ipak, dok je Tramp najavio trilateralni sastanak s Putinom i Zelenskim, iz Kremlja su stigle suprotne poruke.
Rusija je u srijedu odbacila ideju da evropske mirovne trupe djeluju u Ukrajini, što je u kontradikciji s Trampovom tvrdnjom da bi ih Putin prihvatio u okviru mirovnog sporazuma. Napad na Kijev dogodio se istog dana kada ministri odbrane EU trebaju stići u Kopenhagen radi razgovora o povećanju pritiska na Rusiju kroz sankcije i dodatnu podršku Ukrajini.