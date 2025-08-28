Rusija pogodila zgradu delegacije EU u Kijevu

Rusija je u četvrtak ujutro u Kijevu napala zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU-a, uzrokujući značajnu štetu, ali nema ozlijeđenog osoblja iz same zgrade. Ambasadorica EU u Ukrajini Katarina Mathernova izjavila je da je zgrada “teško oštećena udarnim valom” masovne baraže dronova i balističkih projektila koje je Rusija ispalila tokom noći, pri čemu je najmanje 10 ljudi izgubilo život, a 30 ih je povrijeđeno.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je Rusiju da je “ciljala diplomate – što predstavlja direktno kršenje Bečke konvencije”. Visoka predstavnica EU za vanjske poslove Kaja Kalas nazvala je napad “namjernim činom eskalacije i ismijavanja mirovnih napora”, prenosi Politico.

Osude iz EU

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da su djelatnici delegacije EU sigurni te je pozvala Rusiju da “odmah prekine svoje nediskriminirajuće napade na civilnu infrastrukturu”. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta rekao je da je šteta na zgradi delegacije EU u Kijevu “namjerna” i dodao da je “zgrožen” ruskim napadima. Ipak, čini se da je zgrada napadnuta rano ujutro, kada osoblje još nije bilo na radnom mjestu. Kosta je poručio: “EU se neće dati zastrašiti. Ruska agresija samo jača našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njen narod.”