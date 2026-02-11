Alena Huseinbegović: Akademski uspjesi

Rektorka Univerziteta „Džemal Bijedić“ uspjela podići ljestvicu obrazovanja

Piše: Lejla Saric

11.2.2026

Rektorka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru uspjela je unaprijediti i akademski ugled Univerziteta i kvalitet studentskog života, upravo ono što nedostaje mnogim akademskim institucijama u BiH. Prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u godini obilježavanja 49 godina rada ove institucije ostvarila je niz značajnih rezultata. Posebno se ističe uvođenje čak devet novih studijskih programa na sva tri ciklusa studija, među kojima i savremeni studij Umjetne inteligencije u poslovanju, kao odgovor na potrebe modernog tržišta rada.

Univerzitet je dodatno ojačao međunarodnu prepoznatljivost kroz učešće u evropskim projektima i alijansama, koje studentima omogućavaju mobilnost, zajedničke diplome i studiranje na partnerskim univerzitetima u Evropskoj uniji. Paralelno s akademskim razvojem, unaprijeđen je i studentski standard kroz otvaranje Studentskog doma „Antalija“, modernizaciju kampusa, izgradnju sportskih terena te uređenje prostora za učenje i odmor.

Prof. dr. Alena Huseinbegović, inače redovna profesorica Pravnog fakulteta, izabrana je za rektorku Univerziteta 2022. godine i zahvaljujući viziji i predanom radu Univerzitet „Džemal Bijedić“ danas se pozicionira kao moderna, otvorena i perspektivna visokoškolska ustanova.

