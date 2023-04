Korupcijom protiv Dodika

A što se vi bavite samo korupcijom gdje žive Bošnjaci? Je li to korupcije ima samo kod Bošnjaka, nema je u Srbiji i Hrvatskoj ili većinski srpskim i hrvatskim područjima u BiH, zavapio je jedan zabrinuti novinar blizak režimu prije nekoliko dana. „OHR obmanjuje Bošnjake pričom da su korumpirani i da im ne valjaju diplome, dok se Dodik otcjepljuje“, zagalamit će drugi „analitičar“, inače univerzitetski profesor koji očito ne vidi ništa pretjerano problematično u falsificiranju diploma.

Ne tražite logiku, jer ono što SDfA sada radi zapravo je posljednji stadij moralnog oboljenja. Oni svoju korupciju čak više ne pokušavaju ni valjano negirati ni ograditi se od nje (ta, slučajeva i dokaza je previše), nego joj dati svojevrsno moralno opravdanje – šta nas maltretirate tim nekakvim respiratorima, falsificiranim diplomama i pljačkama, pustite to, vidite li šta Dodik radi! A od Dodika, zna se, državu spašavaju samo pravovjerne patriote iz SDfA, a ne nekakvi trojkaški izdajnici.

No, ako je cijena opstanka Bosne (srećom, nije) to da budemo do srži korumpirani fildžanistan u kojem caruju nepravda, siromaštvo, strah, primitivizam i beznađe, onda Bosna ne treba ni postojati. Jer takva država ne treba nikome, osim možda članovima sekte koji direktno žive od nje.