Dodik je gotov

Hrabri predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik se prepao. Da nije tako, ne bi se krio iza naroda. Došlo do grla, pa mu narod zatrebao da ga brani. Isti onaj narod od kojeg je u RS napravio sirotinju. Dao im je najniže plaće i penzije, zadužio ih do ušiju, i to radi i dalje, svaki dan. Krediti i rate stižu, a Dodik se poziva na patriotizam - i na narod.



A narodu je dosta. Šačica je onih koji su ostali i kome može prodavati maglu. Umjesto da se, kako smatra da je nevin, isprsi i kaže: „Borit ću se“, Dodik je narod RS isturio kao glinene golubove u borbi za svoj spas.

Optužnicu Tužilaštva BiH, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, predstavio je kao udar na Republiku Srpsku. Očekivano. I pticama na grani je jasno o čemu se radi i kako ga je njegova bahatost na kraju koštala toga da niko nije iznad zakona.

Do jučer nije priznavao ni Sud ni Tužilaštvo, a već za mjesec morat će na izjašnjenje o krivnji. Do tada, dok se čeka potvrđivanje optužnice, Dodik čini sve da se spasi sudskog procesa. I to radi danima. Ali, kada je vidio da je došao do kraja, da je vrag odnio šalu, da ga se ne boje sudije ni tužioci, digao je narod da ga brani.